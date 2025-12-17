Torna a Torino uno dei patrimoni più prestigiosi della storia locale a quattro ruote. Dopo anni di ipotesi e speculazioni il capoluogo piemontese si prepara a riaccogliere la collezione Asi Bertone, come ha confermato il Museo Nazionale dell’Automobile, durante la tradizionale conferenza stampa annuale del Salone Auto. Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano Alberto Scuro, l’assessore regionale Andrea Tronzano e Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italia.
Indice
Un’eccellenza locale torna finalmente a casa
Entro aprile 2026 arriverà negli spazi dell’Heritage Hub di Stellantis, in via Plava 80, la rinomata collezione, acquisita da Asi nel 2015 e attualmente custodita presso il Museo Volandia di Somma Lombardo. Sulla scelta della collocazione ha inciso una serie di fattori, in particolare la rilevanza dell’Heritage Hub lungo l’intero territorio italiano, un polo museale che testimonia l’evoluzione compiuta dal settore in termini di design e tecnologia nel corso di oltre un secolo.
A nome dell’associazione, Alberto Scuro, recentemente eletto anche alla guida della Fiva (la federazione mondiale dei veicoli storici), accoglie la novità con entusiasmo:
“Siamo davvero contenti e soddisfatti di questa collaborazione perché fin dall’inizio l’obiettivo era quello di riportare a Torino un patrimonio che appartiene alla città e al Piemonte. Bertone fa parte dei grandi nomi del car-design e dello stile cui Torino ha offerto terreno fertile per uno sviluppo senza pari al mondo. Dopo aver acquisito la collezione, già posta sotto la tutela del Ministero della Cultura affinché non potesse lasciare l’Italia né essere divisa, con questo ritorno all’ombra della Mole possiamo dire di aver chiuso il cerchio e di aver completato la nostra missione di tutela e salvaguardia”
Dopodiché, il numero uno dell’Automotoclub Storico Italia ha aggiunto:
Il tutto accadrà in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione dell’ASI che festeggeremo nel 2026: una combinazione simbolica che ci rende orgogliosi del nostro operato e della rete sistemica sempre più efficace creatasi con molti altri stakeholder del territorio, con istituzioni, aziende ed enti che continuano a credere nel valore culturale ed economico dell’automotive piemontese. Torino rinnova così il suo status di capitale mondiale del motorismo storico”
Heritage Stellantis, un polo di riferimento unico
Sono cariche di soddisfazione anche le parole di Sandro Giolito. L’accordo trovato tra Asi e Stellantis Heritage Italia sulla collezione Asi Bertone consolida una connessione mai venuta a mancare, rendendo lustro a un centro di eccellenza sui veicoli di valore storico:
“La missione dell’Heritage Hub è raccontare, attraverso una prospettiva evolutiva, oltre cento anni di storia dell’automobilismo intimamente connessa alla città di Torino. L’ingresso della collezione Asi Bertone rafforza ulteriormente il ruolo dell’Heritage Hub come polo di riferimento unico nel panorama museale, capace di narrare le tappe fondamentali dell’evoluzione tecnologica e del design in vari ambiti: dalle competizioni al contenimento delle emissioni, dalle fuoriserie alle utilitarie che hanno contraddistinto la storia della mobilità nel mondo. Siamo particolarmente orgogliosi di prendere parte a questo ambizioso progetto, offrendo a un pubblico sempre più ampio l’opportunità di scoprire e riscoprire la straordinaria storia locale attraverso le vetture che andranno ad arricchire la collezione già presente nei nostri spazi”