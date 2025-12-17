La collezione Asi Bertone tornerà a Torino entro aprile 2026 e sarà esposta all’Heritage Hub di Stellantis, chiudendo un percorso di tutela iniziato nel 2015

Lulop Torino riaccoglie la collezione Bertone

Torna a Torino uno dei patrimoni più prestigiosi della storia locale a quattro ruote. Dopo anni di ipotesi e speculazioni il capoluogo piemontese si prepara a riaccogliere la collezione Asi Bertone, come ha confermato il Museo Nazionale dell’Automobile, durante la tradizionale conferenza stampa annuale del Salone Auto. Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano Alberto Scuro, l’assessore regionale Andrea Tronzano e Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italia.

Un’eccellenza locale torna finalmente a casa

Entro aprile 2026 arriverà negli spazi dell’Heritage Hub di Stellantis, in via Plava 80, la rinomata collezione, acquisita da Asi nel 2015 e attualmente custodita presso il Museo Volandia di Somma Lombardo. Sulla scelta della collocazione ha inciso una serie di fattori, in particolare la rilevanza dell’Heritage Hub lungo l’intero territorio italiano, un polo museale che testimonia l’evoluzione compiuta dal settore in termini di design e tecnologia nel corso di oltre un secolo.

A nome dell’associazione, Alberto Scuro, recentemente eletto anche alla guida della Fiva (la federazione mondiale dei veicoli storici), accoglie la novità con entusiasmo:

“Siamo davvero contenti e soddisfatti di questa collaborazione perché fin dall’inizio l’obiettivo era quello di riportare a Torino un patrimonio che appartiene alla città e al Piemonte. Bertone fa parte dei grandi nomi del car-design e dello stile cui Torino ha offerto terreno fertile per uno sviluppo senza pari al mondo. Dopo aver acquisito la collezione, già posta sotto la tutela del Ministero della Cultura affinché non potesse lasciare l’Italia né essere divisa, con questo ritorno all’ombra della Mole possiamo dire di aver chiuso il cerchio e di aver completato la nostra missione di tutela e salvaguardia”

Dopodiché, il numero uno dell’Automotoclub Storico Italia ha aggiunto:

Il tutto accadrà in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione dell’ASI che festeggeremo nel 2026: una combinazione simbolica che ci rende orgogliosi del nostro operato e della rete sistemica sempre più efficace creatasi con molti altri stakeholder del territorio, con istituzioni, aziende ed enti che continuano a credere nel valore culturale ed economico dell’automotive piemontese. Torino rinnova così il suo status di capitale mondiale del motorismo storico”

Heritage Stellantis, un polo di riferimento unico

Sono cariche di soddisfazione anche le parole di Sandro Giolito. L’accordo trovato tra Asi e Stellantis Heritage Italia sulla collezione Asi Bertone consolida una connessione mai venuta a mancare, rendendo lustro a un centro di eccellenza sui veicoli di valore storico: