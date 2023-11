Buon momento per il mercato auto in Italia, con i numeri che sorridono alle Case a ottobre 2023: ecco quali sono i modelli più venduti del mese e da gennaio

Fonte: iStock Le auto più vendute in Italia a ottobre 2023: la classifica

Il mercato auto in Italia sta vivendo un buon momento, con volumi di vendita che migliorano mese dopo mese e risultati che fanno sorridere le Case. Non parliamo di certo dei livelli pre-pandemia, con risultati ancora ben lontani da quelli che venivano raccolti nel 2019 e nei primi mesi del 2020, ma si tratta comunque di un settore che lentamente sta ritornando a viaggiare sui giusti binari per il bene dell’industria.

E ottobre 2023 si conferma ancora una volta un mese positivo per le vendite, col numero delle vetture immatricolate che cresce rispetto allo stesso mese del 2022, ma soprattutto registra un piccolo balzo in avanti rispetto a settembre 2023. Ma quali sono le auto più vendute del mese e quelle, al momento, leader dell’anno?

I numeri del mercato a ottobre 2023

Prima di analizzare nel dettaglio i risultati delle Case, con una classifica dei modelli più venduti a ottobre 2023, è giusto entrare nel dettaglio dei numeri del mese per il mercato auto. Sono infatti state 141.730 le vetture immatricolate in Italia nel mese, con un balzo del 20% rispetto allo stesso mese del 2022 e con +5.447 rispetto a settembre.

Numeri che, sommati con le vendite di tutto l’anno, portano il mercato a 1.335.373 auto immatricolate nel 2023, ovvero 228.733 vetture in più rispetto al periodo gennaio-ottobre del 2022 (+20,5%). Risultati soddisfacenti visto anche il periodo che, non va dimenticato, è comunque condizionato da un’incertezza economica dovuta alle guerre in atto nel mondo.

Le auto benzina più vendute a ottobre

Andiamo a vedere ora nel dettaglio la classifica delle auto più vendute in base all’alimentazione. Tra le alimentazioni preferite resta sempre la benzina, anche se ancora una volta si deve accontentare del secondo gradino del podio. Sono state infatti 39.018 le vetture a benzina immatricolate nell’ottobre 2023, il 27,5% del totale, di cui ben 3.326 sono state Jeep Avenger, l’auto più venduta in assoluto.

Seguono sul podio la Citroen C3 con 2.783 vendite e MG ZS, con 2.307. Sorride Citroen, che con i risultati di ottobre 2023 si conferma leader assoluto nelle vendite di C3 per il 2023, con l’auto che ha conquistato davvero tutti con 19.560 immatricolazioni da gennaio a ottobre 2023.

In top 10, secondo i dati Unrae, tre Volkswagen: T-Cross (4° con 2.110 vendite), Polo (5° con 1.897 immatricolazioni) e T-Roc (8°, 1.389). Presenti in classifica anche Peugeot 208 (6°, 1.806), Toyota Aygo X (7°, 1.758), Dacia Sandero (9°, 1.367) e Opel Corsa, che con 1.364 vetture immatricolate chiude la classifica di ottobre.

Nei 10 mesi del 2023, alle spalle di Citroen C3 si piazzano Volkswagen T-Cross e T-Roc come auto più vendute (rispettivamente con 17.997 e 17.643 immatricolazioni). Nel mercato italiano sono 376.065 le vetture a benzina vendute nell’intero periodo preso in considerazione (28,2% del totale del mercato).

Diesel, chi è in testa alla classifica

Tra le auto diesel, invece, conquista il primato in classifica Fiat 500X, che col risultato di ottobre (1.567 vetture immatricolate) si avvicina a Peugeot 3008 tra le auto più vendute dell’anno. Nel mese vanno sul podio Volkswagen Tiguan (1.047) e Volkswagen T-Roc (992).

In top 10, secondo i dati Unrae, anche Jeep Renegade (4°, 939) che la porta anche a essere la terza auto diesel più venduta tra gennaio e ottobre, Mercedes GLA (805), Peugeot 2008 (798), Alfa Romeo Tonale e Stelvio (rispettivamente con 743 e 713 vetture vendute), Jeep Compass (696) e fanalino di coda Audi A3 (683).

Numeri che, rispetto all’alimentazione benzina, sono nettamente inferiori. Infatti l’alimentazione diesel guadagna il 15,2% del totale del mercato, in calo del 3,5% rispetto a ottobre 2022.

Le altre alimentazioni, la classifica di ottobre 2023

Ottimi risultati invece per le ibride elettriche, con le vetture HEV che sono le più vendute in assoluto a ottobre 2023 e in tutto l’anno. Nel mese sono infatti il 39% delle immatricolate, il 36,1 nell’anno, con Fiat Panda regina indiscussa con 9.979 vendite che conferma il primato nell’anno. Sul podio anche Toyota Yaris Cross (3.513) e Lancia Ypsilon (3.501).

Per il GPL non c’è storia, con una lotta interna a Dacia che vede Sandero avere nettamente la meglio (3.945) su Duster (1.844) e Renault Captur che resta indietro con 1.666 vetture immatricolate.

Solo lo 0,1% del totale di mercato invece per le auto a metano, con Audi A3 che è la più scelta nel mese di ottobre 2023 con 37 immatricolazioni, seguita da Skoda Kamiq (30) e Volkswagen Polo (27).

Ultime alimentazioni da analizzare sono le ibride elettriche plug-in, con Cupra Formentor (490), Audi Q3 (414) e Ford Kuga (413) in cima alla classifica delle vendite, e le elettriche che vedono Tesla Model 3 davanti a tutti con 537 vendite a ottobre, seguita da Smart Fortwo con 513 e Model Y con 349. Numeri che confermano come l’Italia sia ancora una volta fanalino di coda nella vendita delle elettriche.