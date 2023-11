Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Esposta a Milano la nuova BMW M Hybrid V8 che correrà la 24 Ore di Le Mans

Un modello davvero unico, che in molti aspettavano di conoscere, vedere dal vivo e toccare con mano. Stiamo parlando della belva con cui BMW correrà alla 24 Ore di Le Mans 2024, una delle gare più attese nel panorama automobilistico. E l’auto in questione è la straordinaria BMW M Hybrid V8 che a partire da oggi, mercoledì 15 novembre 2023, sarà esposta presso la House of BMW di via Monte Napoleone 12 a Milano. È lei l’auto estrema che aspettavamo, che parteciperà alla 24 Ore di Le Mans 2024.

L’esposizione della vettura resterà per due settimane, fino al prossimo 28 novembre. Quello che tutti gli appassionati potranno ammirare con i loro occhi sarà il modello che segnerà il ritorno di BMW M Motorsport nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e alla 24 Ore di Le Mans (FRA) 2024.

Com’è fatta

E allora, vediamo alcune delle caratteristiche vincenti di questo modello: il pubblico non aspetta altro che sapere di quali capacità è dotata. La meravigliosa belva BMW M Hybrid V8 è alimentata dal motore turbo a otto cilindri P66/3, dotato di un’unità elettrica supplementare. Il motore a combustione di questo modello è basato sull’unità DTM utilizzata nella BMW M4 DTM.

La Casa ha sperimentato due fasi di riprogettazione, durante le quali il motore è stato sottoposto a regolazioni complete, per riuscire ad arrivare a un livello soddisfacente per i requisiti del sistema di trazione ibrida LMDh, che sappiamo essere molto severi.

Come componente completamente portante del BMW M Hybrid V8, il motore ha il vantaggio di poter essere usato in un telaio monoscocca senza un sottotelaio aggiuntivo. Ed è proprio questa una delle caratteristiche che corrisponde maggiormente ai requisiti normativi dopo la conversione in un motore ibrido turbo.

Il gran debutto e il futuro dell’auto

Dopo il grande debutto nel campionato nordamericano IMSA WeatherTech SportsCar nel corso del 2023, questa meravigliosa vettura – la nuova BMW M Hybrid V8 – sarà spinta anche ad affrontare gli avversari di alto livello nella categoria Hypercars nel campionato ufficiale FIA World Endurance Championship (FIA WEC) nel 2024.

La messa a punto della BMW M Hybrid V8 per il suo ingresso nel FIA World Endurance Championship e la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans (FRA) 2024 è iniziata lo scorso mese di settembre, l’azienda ha cominciato a testare l’auto a SpaFrancorchamps (BEL).

L’Art Car sulla nuova BMW M Hybrid V8

L’artista di fama internazionale Julie Mehretu creerà la ventesima BMW Art Car su base della BMW M Hybrid V8. Il tradizionale legame tra le corse e l’arte continua con la partenza della BMW M Hybrid V8 alla 24 Ore di Le Mans nel 2024.

Un’auto che, come abbiamo già detto, sarà presente, esposta e visibile al pubblico a partire da oggi, 15 novembre, e fino al 28 nel cortile della House of BMW di via Monte Napoleone, 12 a Milano. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19, e la domenica invece dalle 12 alle 19. Tutti pronti per poter toccare con mano questo gioiellino che in tanti stavano aspettando: l’attesta è finita, ora l’auto è pronta per mostrarsi in tutto il suo splendore.