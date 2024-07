Fiat Fullback: il pick-up tolto dal listino

Gli equilibri nella filiera dei motori sono cambiati nel corso dei decenni. Un tempo, neanche poi tanto lontano, le kermesse organizzate in Europa la facevano da padrone. Tutti i marchi principali partecipavano ai maggiori appuntamenti in calendario, prima che l’emergenza sanitaria sconvolgesse il Pianeta. Nonostante i tentativi di risollevarsi, il Salone di Ginevra ha, alla fine, dovuto sventolare bandiera bianca. D’ora in avanti la sede fissa avrà luogo a Doha, in Qatar. Nel Medio Oriente le possibilità di fare affari sono maggiori e Fiat lo aveva intuito, presentando il Fullback. Suo malgrado, però, le immatricolazioni hanno sempre deluso fino al ritiro definitivo.