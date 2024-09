Ferves Ranger: l’auto orribile venduta a prezzo di record

Davvero impensabile il prezzo al quale è stato aggiudicato un modello di Ferves Ranger all’asta da RM Sotheby’s, durante la Monterey Car Week 2019 a Pebble Beach. Questo piccolo fuoristrada è stato aggiudicato per la cifra record di 196.000 dollari.



Questa vettura ormai rara è equipaggiata dal motore della Fiat 500 montato posteriormente, un bicilindrico in linea raffreddato ad aria. La potenza, inalterata rispetto al propulsore di serie Fiat, è di 18 CV con una coppia motrice di 3,1 kgm a 3.000 giri/minuto. La velocità massima che riesce a sprigionare è limitata, è di appena 70-80 km/h.



Ferves Ranger è una vettura scoperta a quattro posti, dotata di uno specifico telaio in profilati di acciaio a sezione rettangolare, cui sono fissati i pannelli rivettati che costituiscono la compatta carrozzeria in lamiera di acciaio.