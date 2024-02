Pagani Huayra R Evo: ancora più emozionante ed estrema

Pagani Automobili presenta la Huayra R Evo, la nuova hypercar da pista destinata ai fortunati clienti del programma Arte in Pista, l’esclusivo club che permette alla Casa di San Cesario sul Panaro di esplorare nuove potenzialità stilistiche e tecniche. “La Huayra R e il programma Arte in Pista hanno ampliato l’esperienza dei nostri clienti oltre i nostri sogni più sfrenati, offrendo una nuova opportunità ai proprietari di Zonda R e Zonda Revolución”, ha affermato Horacio Pagani, Fondatore e Capo Progettista della Pagani Automobili. “La richiesta per il programma Arte In Pista, dove gli amanti dell'adrenalina provenienti da tutto il mondo si incontrano per condividere la loro passione comune, ci ha portato a pensare ad un'aggiunta al programma”, spiega Pagani raccontando la genesi del progetto Huayra R Evo. “Cominciamo rimuovendo il tetto e iniziamo da lì…”.