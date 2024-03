Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La Lancia Ypsilon avrà anche la versione HF

Un tuffo nel passato proiettato verso il futuro: è questo il messaggio che Lancia ha voluto trasmettere con il nuovo logo HF, presentato in occasione della nuova Ypsilon HF. Il nome suonerà di certo familiare agli appassionati del brand e il motivo è presto detto: già in passato la compagnia ne ha fatto ricorso, e con risultati mirabili.

Un sub-brand dalla luminosa storia

Sotto questo nome il marchio dettava legge nel mondo del rally, acronimo di High Fidelity, originariamente indicante apparecchiature audio di elevata qualità. Tra le fila dell’azienda, l’abbreviazione è stata, però, introdotta nel 1960 con il club Lancia Hi-Fi, riservato ai proprietari di almeno sei vetture della Casa nuove di fabbrica. Successivamente, ha accompagnato produzioni illustri ad alte prestazioni, tra cui la Coupé Flaminia Pinin Farina, la Flaminia Sport Zagato e la Flavia Coupé.



In ambito automobilistico voleva sottolineare un’accentuata aggressività, nonché una cura nei dettagli. I veicoli in questione costituivano il non plus ultra della famiglia in termini di cavalli sprigionati, sospensioni e freni. Sebbene la gamma della Lancia continui a essere piuttosto limitata, si prospetta un avvenire scintillante. Da qui al 2028 usciranno altre due proposte, ma già ora sono palesi le ambizioni.

Rispetto alla Ypsilon di vecchia generazione, concorrente nell’ambito delle city car, il nuovo capitolo ha registrato un netto miglioramento delle caratteristiche, tali da elevare il valore alla fascia premium. La Ypsilon HF si differenzia mediante un assetto ribassato, una carreggiata allargata e il motore da 240 CV. Da fermo raggiunge i 100 km/h in appena 5,8 secondi. Un concentrato di tecnologia e performance assicura un’esperienza al volante unica.

La reinterpretazione del logo

Il Centro Stile Lancia ha reinterpretato il logo HF storico, conferendogli una veste contemporanea. Nelle tonalità bianco, rosso e nero (ripresi dalla Fulvia Coupé del 1966), presenta geometrie inconfondibili e il lettering inclinato, che esprimono velocità e radicalità. Inoltre, non può (e non deve) mancare l’elefantino, a sua volta rivisitato, affinché risponda ai canoni estetici dell’epoca odierna.

Sulle origini dell’animale circola una voce suggestiva: sarebbe stato scelto da Gianni, figlio di Vincenzo Lancia e ad della Casa nel dopoguerra, poiché, una volta lanciato in corsa, è una creatura inarrestabile. E inarrestabili lo furono effettivamente le sportive del Costruttore, pluricampione iridato di rally, fino ai sei titoli consecutivi conquistati, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, con la Delta HF a trazione integrale.

“In occasione del debutto del film “Race for Glory” nelle principali sale cinematografiche italiane, ho il piacere di svelare il nuovo logo HF, che farà il suo esordio sulla Nuova Lancia Ypsilon HF per poi impreziosire anche le versioni ad alte prestazioni dei futuri modelli del brand. A pochi giorni dalla presentazione di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, oggi facciamo un altro passo in avanti nel percorso del Rinascimento Lancia, che sottolinea l’anima più brutale e radicale del brand e il suo impegno nel puntare su modelli prestazionali“, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del brand Lancia. E, quindi, ecco servito l’annuncio esplosivo: “Torneremo nel Rally? Ci stiamo lavorando“. Stay tuned.