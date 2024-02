Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lancia Lancia svela la nuova Ypsilon 2024

Un ritorno alle radici con uno sguardo al futuro: finalmente la Lancia Ypsilon 2024 è nota in tutte le sue caratteristiche. Il modello italiano apre la nuova era del brand torinese, con l’ambizione (giustificata dalle credenziali) di prendersi la ribalta europea. A dispetto del nome, lo stesso che per anni ha recitato un ruolo di primo piano soltanto nel mercato italiano, ha in serbo molteplici novità.

Alla base un’idea ben precisa: esaltare il Made in Italy. Per l’occasione, viene svelata l’edizione limitata Cassina, leader nella produzione di mobili di design e arredamento interni. Accomunate dalla stessa attenzione nei dettagli, le due aziende danno forma a una versione in cui convergono stile, comfort e benessere a bordo. Un “salotto di casa” su ruote, con materiali innovativi e riciclati.

Powertrain elettrico

Lo aveva detto Luca Napolitano, CEO del Costruttore automobilistico, che il rispetto dell’ambiente avrebbe avuto un ruolo centrale nella gamma del domani. Adesso ne abbiamo un assaggio concreto. Identità ecosostenibile sottolineata dalla motorizzazione al 100% elettrica, con un’autonomia fino a 403 km e tempi di ricarica rapidi.

Con un powertrain da 115 kW (156 CV) e una batteria da 51 kWh, la nuova Lancia Ypsilon sarà ricaricabile dal 20% all’80% in appena 24 minuti o di 100 km in 10 minuti. Il consumo della vettura è compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km.

Il processo di gestione del rifornimento e dell’energia, accessibile da ciascun cliente Lancia, avviene su misura, mediante l’ecosistema Free2move Charge. Mediante soluzioni competitive, la Casa agevola il “pieno” a casa e in viaggio, così da garantire la migliore esperienza a bordo di un veicolo a zero emissioni.

Fonte: Ufficio Stampa Lancia

La strategia di elettrificazione del marchio è chiara e ambiziosa: entro il 2028 usciranno tre nuovi modelli, e dal 2026 ci sarà spazio esclusivamente per le BEV. Le mosse al vaglio anticipano la strategia Dare Forward 2030 di Stellantis, secondo cui il 100% delle automobili commercializzate in Europa sarà elettrico, e il 50% negli Stati Uniti.

Della serie “chi ha tempo, non aspetti tempo”, il proposito è di mostrarsi subito all’avanguardia. Che ci sia una certa fretta nel passare alla mobilità totalmente green lo confermano le manovre annunciate pure da altre aziende della società.

Ad esempio, Opel proporrà già quest’anno la Frontera, rievocante nel nome lo storico SUV degli anni Novanta. Il paragone forse più azzeccato è, però, quello con Alfa Romeo Milano, la prima della gamma del Biscione a compiere il salto.

Nei piani del conglomerato Lancia occupa, infatti, la fascia premium, accanto al mito di Arese e alla francese DS. Le elevate ambizioni vengono sottolineate dalla rinnovata Ypsilon, la capostipite delle hatchback rientranti nel segmento B di alta caratura dell’intero gruppo.

Richiami al passato

Il primo esemplare ad applicare il cosiddetto Pu+Ra Design, il nuovo linguaggio interno mostrato anticipatamente dall’omonima concept car, denominata così per la crasi tra le parole “Puro” e “Radicale”. Il fine del centro stile è di creare qualcosa di unico nel suo genere e destinato a perdurare nel tempo.

Negli esterni i fan di vecchia data noteranno le forme morbide, eleganti, “pure” e sensuali dell’Aurelia e della Flaminia. Degli stilemi espressione di “radicalità” e semplicità, richiamanti le mitiche Stratos e Delta, contribuiscono a creare qualcosa di altamente sofisticato.

Il riferimento all’anima “brutale” emerge nel posteriore, contraddistinto dall’illuminazione: in omaggio alla Stratos, i fari full LED hanno forme rotonde. In essi confluisce un elemento originale, la lettera Y, disposta in senso orizzontale all’interno delle circonferenze.

In tributo al passato, i caratteri delle scritte sono in “handwriting” per rendere il brand desiderabile e sempre contemporaneo. Il rinnovato lettering è protagonista pure del frontale, ispirato alla Beta Montecarlo. Qui la scritta campeggia sopra una reinterpretazione della storica calandra, illuminata da tre raggi di luce LED.

L’idea contraddistinguerà pure le due prossime uscite: un “calice di luce”, che identifica chiaramente l’ingresso di Lancia nell’era green. In continuità coi fasti di ieri, ma orientato al domani, l’elemento Progressive Classic è una sorta di ponte tra due epoche.

Una connotazione elegante e futuristica la conferiscono i cerchi in lega da 17 pollici, aumentati di dimensioni in confronto al predecessore. Il tema rivisto rispecchia le peculiarità del target di pubblico a cui si rivolge: la clientela è più giovane, individuato nella fascia anagrafica tra i 40 e i 45 anni.

Sistema S.A.L.A.

Inoltre, si profilano dei tocchi ricercati di stile e innovazione tecnologica, con attenzione alle tematiche ambientali e sensibilità alle ultime tendenze. Insomma, la scelta consono per sentirsi ed essere “in”. La macchina supera la mera accezione funzionale, bensì sfocia nello stile di vita urbano e attivo da cui trae ispirazione.

Semplicità, manovrabilità e intelligenza: la city car fa leva sui tre principi per rubare la scena. Il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), in italiano “salotto di casa”, fa riferimento all’interfaccia virtuale, racchiudente i parametri essenziali per creare un’atmosfera di comfort personalizzato.

Affidato agli ingegneri del suono interni, l’impianto audio assicura una qualità di ascolto eccellente. In base all’umore, è regolabile l’illuminazione, e l’utente ha la facoltà di decidere pure la disposizione dei sedili, elettrici, massaggianti e riscaldati. Dalla trama a “Cannelloni” e rivestiti in tessuto 100% riciclato, dispensano emozioni piacevolissime sia al conducente sia ai passeggeri. Che respirano un’aria purificata grazie al climatizzatore, dotata di un filtro ad alta efficienza.

Tecnologie e listino prezzi

Il display della Lancia Ypsilon 2024 registra un primato nella categoria, pari a una diagonale totale di 20,5 pollici. Il quadro strumenti-radio digitale da 10,25 pollici è personalizzabile sia nel layout sia nei colori. Per una perfetta integrazione con lo smartphone il “cervello elettronico” è integrabile sia con Apple CarPlay sia con Android Auto in modalità wireless. E la ricarica del telefono avviene senza fili.

Le tre porte USB-C consentono poi di connettere ogni dispositivo. Il piacere provato al volante dal guidatore è esaltato dalla dotazione di serie di guida autonoma di livello 2, il massimo consentito dagli standard europei: nessuna city car la contempla, eccetto lei. Nelle manovre quotidiane l’Adeptive Cruise control, il Lane Centering e il Traffic Jam Assist sanno rivelarsi davvero utili.

La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è in vendita a 39.500 euro. In alternativa, può essere ordinata con un’offerta finanziaria competitiva: 9.800 euro di anticipo e rata mensile di 200 euro per 35 mesi.