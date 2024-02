Dacia: l’ascesa outdoor e i piani futuri nel cuore delle Alpi

Dalla splendida cornice di Champoluc, la gamma Extreme è stata messa in risalto, delineando il percorso tracciato dalla casa automobilistica rumena. Il marchio, parte del Gruppo Renault, ha saputo traghettare dalla sua storia “low cost” a un nuovo status di “best value for money”, anticipando piani ambiziosi e continuando a sfidare le convenzioni del settore automobilistico.

Dacia celebra un positivo 2023

L’anno 2023 ha segnato una svolta significativa per Dacia, evidenziata dai numeri che hanno superato le aspettative della stessa casa automobilistica. Il segreto di questo successo risiede in una strategia chiara e precisa: piattaforme condivise per contenere i costi e un focus sull’essenziale, offrendo ai clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno.

Questo approccio si traduce in una gamma di veicoli senza fronzoli, accompagnata da prezzi trasparenti e stabili, senza la necessità di sconti o offerte temporanee.

Il punto culminante di questo trionfo è stato l’introduzione della gamma Extreme, il nuovo top di gamma di Dacia, che ha catturato l’immaginazione degli appassionati di avventura.

Le varianti Extreme, disponibili su tutti i modelli della gamma, sono diventate le versioni più ambite nelle concessionarie. Dotate di caratteristiche specifiche per l’outdoor, queste vetture si distinguono per le loro colorazioni accattivanti, finiture distintive e dettagli progettati per l’avventura. Il sistema Extended Grip, presente su modelli come Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme, si è dimostrato un compagno affidabile su terreni impegnativi, offrendo una trazione ottimale anche in condizioni estreme.

Le novità Dacia nel 2024

Ma l’innovazione non si ferma qui. Dacia ha già delineato i suoi piani per il futuro, con il 2024 che vedrà il debutto della nuova Duster, un’icona del marchio destinata a rinnovarsi, insieme alla nuovissima Dacia Spring, l’elettrica che continuerà a definire gli standard di praticità ed efficienza. Nel 2025, Dacia alimenterà ulteriormente il proprio successo con il lancio della Bigster, un SUV medio destinato a catturare l’immaginazione degli automobilisti alla ricerca di un connubio tra praticità e versatilità.

Il futuro di Dacia è quindi tracciato lungo un percorso di innovazione e crescita, mantenendo salda l’attenzione verso i valori fondamentali del marchio: semplicità e concretezza. Con il Gruppo Renault alle spalle e una visione audace per il futuro, Dacia si prepara a solcare nuovi orizzonti, rimanendo fedele alla sua missione di offrire esperienze di guida accessibili e appaganti per tutti i suoi clienti.