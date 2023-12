Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images La Ferrari 488 GTB di Achille Lauro, lo stravagante e noto cantante

Achille Lauro è uno straordinario cantante che di certo non passa inosservato. Il suo talento lo precede, ha cantato e canta dei pezzi meravigliosi, che piacciono a grandi e piccini, e continua a far parlare di sé anche per i suoi look così stravaganti, che ama sfoggiare durante le sue performance. Da Sanremo ai palchi di tutta Italia, i suoi completi così estremi, “nudi” e particolari ci stupiscono sempre.

Proprio ieri sera, martedì 12 dicembre, è andato in onda su Italia 1 al programma tra i più seguiti, “Le Iene”, un servizio dedicato ad Achille Lauro. I fan non stavano nella pelle, e siamo certi che anche chi non conosceva l’artista ha avuto modo di apprendere cosa si cela dietro quel viso tatuato e quei suoi look così estremi. Una vita non certo facile, accompagnata però costantemente dalla musica e dalla voglia di emergere: una missione che Achille Lauro ha portato a termine con grande orgoglio tanto che, a volte, anche lui stesso è ancora incredulo dei risultati raggiunti.

Un cuore tenero nascosto dietro un aspetto così unico, ha mostrato il suo lato più sensibile, sempre vicino alle persone che hanno bisogno: “Io so cosa vuol dire non avere nulla e avere qualcuno che ti tende la mano e ti aiuta in quei momenti è davvero tanto”, per questo si offre di aiutare, come può, chi è in difficoltà.

Detto ciò, ovviamente qui siamo tutti curiosi di sapere quali auto si può permettere oggi Achille Lauro, lui che ha raccontato di aver addirittura dormito in auto per un certo periodo, in passato. Oggi invece l’auto di Achille Lauro è un bolide dal valore da capogiro.

Non è una Rolls Royce

E anche se Achille Lauro a Sanremo 2019 cantava Rolls Royce, l’auto che ha nel garage non è lei! La passione del cantante vira verso le auto potenti, le fuoriserie, già da bambino apprezza questo tipo di vetture speciali, non lo ha mai nascosto.

E oggi, anche se la Rolls Royce ha aiutato l’artista ad affermarsi nel mondo dello spettacolo, i suoi gusti per le quattro ruote sono ben altri: nel suo garage c’è una fiammante Ferrari 488 GTB, insomma, non proprio un veicolo da niente, anzi. Una fiammante supercar italiana: Lauro non nasconde la sua passione per il Cavallino, nonostante non ami per nulla ostentare la sua ricchezza.

Sembrava pure averlo anticipato nel testo di un suo brano molto famoso, Purple Rain, dove Achille Lauro aveva fatto spoiler sulla vettura che probabilmente era già nei suoi sogni e pensieri. La canzone dice infatti: “Fumo una mela rossa, rossa come il Ferrari che avrò”.

A proposito della Ferrari di Achille Lauro

La scelta del cantante quindi è caduta sulla Ferrari 488 GTB, berlina a motore centrale 3.9 litri a doppia sovralimentazione e otto cilindri turbo. Un bolide in grado di sprigionare ben 670 cavalli e dal prezzo di listino da urlo di 200.000 euro, non certo alla portata di tutti (nemmeno di molti!).

Quando comprò l’auto, Achille Lauro scrisse sul suo profilo Instagram, dove appariva con la sua nuova Ferrari: “Ho cambiato macchina, ma ho la stessa fame di quando in una macchina ci dormivo”.