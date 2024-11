Quando si tratta di auto Romelu Lukaku non è secondo a nessuno. Il centravanti belga del Napoli ha una chiara predilezione per un lussuoso marchio italiano

Fonte: Ufficio Stampa Maserati/Getty Images Le auto di Romelu Lukaku

San Siro ha rappresentato casa sua per due periodi distinti in carriera. E ogni volta che torna, il tifoso nerazzurro medio è combattuto, tra dolci ricordi e la sensazione di “tradimento”, legata alla vecchia trattativa (poi tramontata per volere dei bianconeri) con l’acerrima rivale, la Juventus. Come nei matrimoni finiti, entrambi gli stati d’animo trovano spazio nei cuori dei supporters. Atteso nella tana del lupo questa sera, Lukaku, ora in forza al Napoli, è nato e cresciuto in Belgio, ma nutre una chiara e passionale predilezione nei confronti dell’Italia in fatto di auto.

Ambasciatore Maserati

L’eccellente tradizione della nostra penisola nel comparto delle quattro ruote strega il classe ’93. Ora che andremo a scoprire le auto di Lukaku, vi verrà facile stabilire il marchio preferito. Segni particolari? Il Tridente, simbolo delle Maserati. Che lo ha avuto, peraltro, in veste di ambasciatore, dal 2020 al 2021.

“Mi somiglia, perché unisce potenza e passione. Sono felice di rappresentare un brand italiano così storico e prestigioso”, così Romelu spiega la sintonia tra lui e il brand. E ancora: “Se vuoi raggiungere i tuo obiettivi devi avere talento e attitudine”, mentre su Twitter scrive “Il talento è il motore, l’attitudine è acceleratore, ho più cose in comune con la Maserati Levante Trofeo di quanto tu possa immaginare”.

In un viaggio fra i ricordi del bambino pieno di sogni aventi il calcio come tema portante alla consacrazione internazionale, ha guidato la Levante Trofeo da 580 CV fra le strade di una Milano innevata, protagonista del primo Drone Drive. Nella collezione di auto, Lukaku ha anche una Ghibli ibrida. Elegante berlina dalle performance ragguardevoli, può spingersi fino ai 255 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi.

Infine, completa il terzetto della Casa di Modena la supercar MC20. Presentata al Maserati Day 2020, l’erede della MC12 è un’esplosione di forza: per passare da 0 a 100 km/h impiega meno di 3 secondi (2,9) e da 0 a 200 km/h 8,8 secondi, per una velocità massima dichiarata di 325 km/h.

Inglesi e tedesche

Prima di approdare in Serie A, il centravanti della Nazionale allenata da Domenico Tedesco ha calcato a lungo i campi della Premier League. Tra West Bromwich Albion, Everton, Manchester United e Chelsea ha conseguito la piena maturità, seminando terrore nelle difese avversarie.

Durante la propria permanenza nella metà blu di Liverpool, è stato fotografato a bordo di una spettacolare Bentley Continental GT in nero opaco. Opera del wrapping, sulla falsariga dell’ex compagno di squadra Bastoni, o tinta standard? Comunque sia, la berlina da turismo, un concentrato di lusso, è una forza della natura: sprigiona a terra fino a 635 cavalli e tocca una velocità di punta di 333 km/h.

Firmato un contratto importante, è il caso di festeggiare. Giunto a Manchester, la squadra dello United, ha acquistato una Rolls-Royce Wraith, una sportiva a dispetto dei 5,3 m di lunghezza, nei colori ufficiali dei Red Devils, con la carrozzeria nero opaco e finiture rosse. Ah, quasi dimenticavamo! Quand’era in Premier League ha aggiunto tre Mercedes al garage: una GLS 63, una GT-R e una Classe S Coupé. Quant’è dura la vita da bomber…