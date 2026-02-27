Ufficio Stampa Land Rover/Getty Images Belen Rodriguez non si separa mai dalla sua auto: la preferita della showgirl, annunciata per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026

Le auto e Belen Rodriguez, due firme accomunate dallo stesso destino: non passare mai inosservati. Per la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay ha voluto la showgirl sudamericana al proprio fianco, ma una volta spenti i riflettori che cosa resta di lei? Anche se non tutti lo sanno, i motori sono una delle sue passioni, e nella scala delle preferenze un modello sembra svettare: uno potente e grintoso, che si muove su ogni terreno dando sfoggio di una tecnica costruttiva eccellente.

L’auto della showgirl e il regalo al piccolo Santiago

Se il toto-gossip su Belen Rodriguez è sempre caldo, in termini di auto si impone un nome. In alcune stories condivise sui social nel 2022 l’avevamo vista felicemente accompagnata da una Land Rover, e il recente video della sua litigata in Sardegna con un benzinaio ci permette di dire che nulla è cambiato in questi anni. Che le piacesse un certo tipo di modelli lo avevamo già intuito anni fa, addirittura nei primi Duemila, durante la relazione chiacchierata con Fabrizio Corona. Eppure, era servito del tempo prima dell’uscita allo scoperto di Belen sul “giocattolo” da città.

La Land Rover era il compromesso ideale tra la predisposizione a sporcarsi le mani (o meglio, le ruote) e l’esigenza di comodità. All’epoca dell’acquisto, la cronaca rosa mormorava: forse era un regalo di Stefano De Martino per sancire l’ennesimo ritorno di fiamma, o forse era l’ennesima dichiarazione d’indipendenza di una donna risolta e risoluta. La verità, come spesso accade in questi casi, non è mai stata rivelata dai diretti interessati.

Comunque sia, Belen Rodriguez ha deciso di mantenere l’auto nel suo parco personale anche dopo la fine della storia sentimentale. Ne sarà stato contento il figlio Santiago, al quale i due super genitori scelsero di regalare, per il terzo compleanno, una mini Range Rover: un cavalluccio a dondolo sarebbe stato troppo banale. Non è mai troppo presto per avvicinarsi al mondo di SUV e fuoristrada, quasi il messaggio velato fosse: “Impara subito a guardare il mondo dall’alto, come facciamo noi”.

Sanremo 2026: dalla Ossessione al SUV britannico

In occasione della serata dei duetti di Sanremo 2026, Belen Rodriguez scende nuovamente dalle scale dell’Ariston, stavolta insieme a Samurai Jay. Chissà se solleverà la stessa ondata di polemiche delle scorse settimane per il videoclip de L’ossessione, preso di mira per la performance fuori sincrono della bella sudamericana, anche se i fan l’avevano subito difesa a spada tratta, lodandone il carisma.

Belen si destreggia nel pop allo stesso modo in cui affronta le vicissitudini private. Che sia un regalo di un ex o un acquisto personale, la sua Land Rover rimane il simbolo di un mezzo possente in cui trovare rifugio. Se Stefano De Martino è diventato il volto rassicurante della TV di Stato, alla conduzione di Affari tuoi, Belen continua a preferire l’animo selvaggio alle poltrone comode. La sua “ossessione” motoristica è evoluta dall’immagine ribelle con Corona e arriva alle moderni vesti di madre indipendente, che insegna al figlio la differenza tra un’utilitaria e un’icona britannica.