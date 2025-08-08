Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Getty Images Belén e il suo Suv superano una zona vietata: litigio con il benzinaio

Tempo di vacanze un po’ per tutti anche per qualche Vip, che sceglie l’Italia per svagarsi. La nostra Penisola, infatti, è inutile ricordarlo, è sempre meta gradita per diversi personaggi in vista. Chi l’ha scelta per le proprie ferie è anche la bella showgirl argentina Belén Rodriguez. Volto noto del panorama televisivo italiano, al punto che oggi è quasi una cittadina onoraria del nostro Paese, ha puntato sulla Sardegna per godersi un po’ di relax. Le cose però, a quanto pare, non sono andate propriamente per il verso giusto.

In particolare Belén si è resa protagonista di un acceso battibecco con un benzinaio a Porto Cervo. Il tutto è stato subito immortalato da una clip che ha fatto il giro del web attraverso i vari social. L’uomo ha tenuto testa all’argentina senza problemi e nei commenti in tanti lo hanno sostenuto per questa sua verve.

Cosa è successo?

Il tutto si è svolto nei pressi del locale “Sottovento”, in quel punto infatti la viabilità è per il momento modificata a causa di alcuni lavori che si stanno svolgendo. Secondo quanto emerge dal video, Belén, trovandosi la strada sbarrata da un birillo sarebbe intervenuta in prima persona spostandolo, così da poter passare con il suo grosso Suv.

A quel punto sarebbe poi intervenuto il benzinaio. Nella clip si sente quest’ultimo che dice: “Scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?”. A quel punto arriva la secca replica di Belén che dice: “Perché lei mi sta sul ca***”. L’uomo a quel punto, indispettito ha affrontato così la showgirl: “Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?”.

I presenti hanno provato a mediare. A quanto pare il cono segnalava la presenza di un tombino scoperto al centro della carreggiata, una situazione molto pericolosa, che può causare anche gravi danni all’auto. Belén a quel punto fa marcia indietro e si sente anche nella clip una voce che le dice: “Guarda che sei sul pozzetto”.

Attenzione massima in strada

Durante l’estate spesso le strade italiane sono popolate da numerosi cantieri. Per questo motivo è bene sempre fare attenzione alla segnaletica così da non incappare in problemi più gravi. Fortunatamente le strade italiane non compaiono di certo tra le più pericolose al mondo, ma ci sono comunque alcune dove è bene tenere sempre gli occhi aperti perché un pochino più tortuose.

Altra cosa da tenere sempre a mente sono i segnali di pericolo. Bisogna saperli riconoscere perché ci possono letteralmente salvare la vita. Sapere in anticipo che c’è un ostacolo ci porta ad avere delle reazioni diverse alla guida che evitano il verificarsi poi di possibili incidenti. In particolare i segnali di pericolo sono contraddistinti dalla forma a triangolo equilatero con vertice rivolto verso l’alto. Solitamente sono posizionati a 150 metri circa dall’ostacolo. Ci sono poi anche altri oggetti che possono aiutare in tal senso come i coni che molte volte delimitano buche proprio come nel caso enunciato qui sopra di Belén. Una cosa è certa, quando ci si mette al volante è bene tenere sempre gli occhi aperti in qualunque situazione, naturalmente però l’estate è sinonimo di maggiore traffico e quindi è bene che quell’attenzione sia doppia.