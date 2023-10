Marcus Thuram è diventato il nuovo idolo per gli ultras dell’Inter, uomo partita, abilissimo in campo: ma quale auto guida il campione? Scopriamolo

Fonte: Ufficio Stampa Audi - Getty Images Che auto guida Marcus Thuram? Una mostruosa Audi RS Q3

Nel match contro la Roma Thuram si è guadagnato l’appellativo di “uomo partita”, per le sue performance che hanno fatto entusiasmare ed emozionare i tifosi e anche i compagni e il mister. E proprio lo stesso giocatore ha commentato a Inter TV: “Sapevamo che la Roma era una squadra molto difensiva, che dovevamo far muovere la palla ed è quello che abbiamo provato a fare”.

Un giocatore sempre più importante per la sua squadra, che non si aspettava assolutamente di avere questo impatto, è ciò che dichiara: “Io provo a fare il massimo. Provo a lavorare ogni giorno in allenamento e ad aiutare la squadra”. Sul risultato con la Roma: “È sempre importante vincere a casa davanti ai nostri tifosi. Oggi abbiamo conquistato i tre punti e siamo molto contenti”.

Chi è Marcus Thuram

Giocatore classe 1997 è diventato oggi uno degli attaccanti su cui l’Inter conta di più. Vicecampione del mondo nel 2022 con la nazionale francese, anche il padre era un calciatore: Lilian Thuram ha giocato per Monaco, Parma, Juventus e Barcellona. Da sempre grandissimo amante del calcio, anche il fratello minore Khéphren sta seguendo le sue orme, è un calciatore del Nizza.

Attaccante versatile, a suo agio in qualsiasi posiziona offensiva, fisico possente e velocità da urlo: due qualità che fanno di un giocatore un temibilissimo avversario. È entrato nell’Inter di Simone Inzaghi proprio poco fa, debuttando il 19 agosto 2023. Lo stiamo scoprendo in campo, ma tra i suoi segreti c’è anche la passione per le belle auto. Vediamole insieme.

Le auto di Thuram

Il suo cuore sembra battere particolarmente per Mercedes, infatti Marcus Thuram – già durante le sue prime settimane a Milano – era stato avvistato alla guida di una Mercedes G 63 AMG con motore V8 biturbo da 4 litri e 585 CV di potenza, in grado di scattare da 0 a 100 km/h di soli 4,5 secondi e di raggiungere 250 km/h di velocità massima. Prezzo di listino a partire da 187.470 euro, cifre folli, che un calciatore della sua portata di può permettere a occhi chiusi.

Pare abbia comprato anche un’altra Mercedes, una GLC 63 S, motore V8 da 510 CV e scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. un vero bolide con cui Marcus Thuram può volare agli allenamenti, raggiungendo i 280 km/h. Un modello che sfiora i 100.000 euro di listino. Ma non è finita qui.

Il nuovissimo bolide

Se osserviamo le stories Instagram di Marcus Thuram, intravediamo un’altra auto fantastica, che pare essere una mostruosa Audi RS Q3. Bellissima, ultra potente e sportiva, sarà entrata nel garage del calciatore?

SUV dalle performance eccezionali, raggiunge i 400 cavalli di potenza, combina il design sportivo a un’elevata praticità. Il leggendario motore TFSI da 2.5 litri si unisce alla trazione integrale quattro, per garantire puro entusiasmo alla guida: ogni viaggio diventa un’esperienza indimenticabile.

Il design distintivo è di grande impatto e racconta le performance impressionanti di Audi RS Q3, al primo sguardo: vediamo lo spoiler al tetto e il paraurti dal design RS, con ampi terminali di scarico ovali e finiture in nero lucido. All’anteriore compaiono la griglia Singleframe in nero lucido e il paraurti RS. Un modello unico nel suo segmento.