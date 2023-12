Uno sfizio incredibile che l’uomo ha deciso di togliersi, costato ben un milione di dollari, “solo” per non perdere lo status di miglior cliente Rolls-Royce

Fonte: Ufficio Stampa Rolls Royce Il cliente Rolls-Royce numero 1 negli Stati Uniti: l'impresa milionaria

È lui il cliente numero 1 di Rolls-Royce negli Stati Uniti, uno status che – una volta guadagnato – l’uomo tiene a non perdere, per nulla al mondo. Essere il miglior compratore e possessore di modelli di uno dei brand più prestigiosi al mondo non è certo cosa da nulla, si sa. Ma per poter mantenere una tal nomina, è necessario avere un patrimonio ben più che consistente, questo è poco ma sicuro.

E infatti l’uomo nei giorni scorsi, per poter stringere tra le mani la sua nuova fiammante Rolls-Royce, ne ha “dovute” comprare addirittura due, togliendosi uno sfizio incredibile e certamente costoso: la somma spesa infatti ammonta a circa un milione di dollari.

In questo modo il noto collezionista americano è riuscito a mantenere il suo status di miglior cliente del brand negli USA, e nel suo garage ultra ricco e prezioso oggi prendono posto ben due esemplari del nuovo modello elettrico Spectre.

I capricci dei collezionisti

Quanti sono i capricci dei collezionisti di auto di lusso? Tanti, troppi. Ma si sa: quando si ha un portafoglio così immenso tutto è possibile, o quasi, e le pretese aumentano in maniera esponenziale. Abbiamo letto spesso di rocambolesche avventure da parte di collezionisti, oggi è la volta del noto americano Michael Fux, un imprenditore del settore della produzione di materassi, che sotto di sé ha creato un vero e proprio impero.

Un brand conosciuto a livello internazionale, e che gli permette di togliersi più di un semplice sfizio. Proprio così: l’uomo è già famoso per avere una collezione formata da più di 100 auto di lusso e supercar. Tra i modelli speciali del suo garage ci sono anche 15 Roll-Royce, che sono state realizzate – secondo le sue esigenze – con ben 10 colorazioni esclusive differenti, che hanno addirittura preso il suo nome (Fux Blue Candy, Fux Orange Cullinan e molto altro ancora. Il suo nuovo acquisto milionario ha portato Fux ancora una volta sotto i riflettori.

L’acquisto da urlo

È lui il più grande collezionista di Roll-Royce degli Stati Uniti, un titolo che gli è costato caro, ma che vuole mantenere con infinito orgoglio, come dargli torto? Ebbene, di recente – per riuscire a non perdere questo primato – ha dovuto “cedere” e comprarsi non una, ben due unità dell’ultimo che la Casa ha lanciato sul mercato: la Spectre, coupé elettrica di nuova generazione.

Michael Fux ovviamente ha ordinato una personalizzazione lusso per il suo modello, progettando tutti i dettagli e gli elementi di stile insieme ai designer e agli artigiani specializzati della divisione Progetti Speciali di Rolls-Royce. Ci vorrà almeno un anno per ultimare il suo modello speciale e personalizzato, e la stima del prezzo ad oggi ammonta a circa 600.000 dollari.

Ma il collezionista statunitense non si è accontentato di questo, voleva ottenere anche un altro record, ovvero essere il primissimo cliente Rolls-Royce a ritirare una Spectre negli Stati Uniti. E quindi, visto che per la sua vettura “su misura” dovrà aspettare mesi, ha deciso di assicurarsi il primo esemplare in assoluto venduto in USA, pagando 420mila dollari (in questo caso privo di personalizzazioni ad hoc).

Uno sfizietto che gli è costato parecchio: ma lui è felice, potendosi vantare di essere già in possesso – prima di chiunque altro – dell’unica Rolls-Royce Spectre presente oggi in America. Per ricevere una Rolls-Royce Spectre elettrica oggi l’attesa è di circa 15 mesi, quindi tutti coloro che vorranno ordinarla al momento non la riceveranno prima del 2025. E quindi il primato di Fux è salvo.