Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Fehrmarnbelt, il tunnel sottomarino più lungo d'Europa

Il Mar Baltico si appresta a vivere una trasformazione epocale. È in fase di costruzione il Fehmarnbelt, un’opera titanica di collegamento tra la Danimarca e la Germania, che promette di rivoluzionare i trasporti. Con i suoi 18 km di lunghezza, diverrà il tunnel sottomarino più esteso d’Europa, unendo le isole di Lolland e Fehrmarn. Il viaggio in treno si ridurrà di un paio d’ore, mentre quello in auto sarà velocizzato di molto, perché le lunghe deviazioni scompariranno.

Ciò faciliterà gli scambi commerciali e turistici tra i due Paesi, da cui inedite opportune economiche, che andranno ad arricchire le regioni coinvolte. Il Fehmarnbelt costituisce un tassello fondamentale nella strategia dell’Unione Europea, proiettata a creare una mobilità efficiente e sostenibile. La realizzazione richiede il ricorso a tecnologie evolute e costituisce una sfida ingegneristica senza precedenti.

89 sezioni, 40 m di profondità

Il tunnel sarà composto da 89 sezioni prefabbricate in cemento armato, le quali verranno unite sul fondo del mare. All’interno saranno presenti due corsie per auto e una linea ferroviaria ad alta velocità. La profondità massima ammonterà a circa 40 metri. Con la cerimonia della posa della prima pietra il 25 agosto 2023 del futuro svincolo di Puttgarden, hanno preso il via i lavori alla rete federale tedesca.

“Con l’ammodernamento di un tratto di 16 chilometri della strada federale B 207, il governo federale sta creando un efficiente collegamento con l’entroterra al Ponte fisso di Fehmarnbelt – ha dichiarato la segretaria di Stato parlamentare presso il ministero federsale per il digitale e i trasporti, Daniela Kluckert -. Questo progetto di trasporto fa parte della cosiddetta “via migratoria degli uccelli” tra l’Europa continentale e i paesi nordici che, una volta completate tutte le misure di costruzione, sarà una delle arterie di trasporto più efficienti da e verso la Scandinavia. Il nuovo collegamento ridurrà significativamente i tempi di percorrenza. L’ammodernamento concentrerà i flussi di traffico a lungo raggio sulla strada federale, aumentando la capacità e migliorando la sicurezza stradale. Il governo federale investe qui 224 milioni di euro in un comune futuro europeo”.

La data di completamento prevista

Il 7 dicembre 2023 ha cominciato a nascere il collegamento di Fehmarnbelt alla rete ferroviaria tedesca. “Il collegamento della rete ferroviaria al Ponte fisso di Fehmarnbelt non avvicinerà solo Germania e Danimarca, ma tutta l’Europa – ha affermato la segretaria del Ministero Federale per il Digitale e i Trasporti, Susanne Henckel -. Con un tempo di percorrenza di 2,5 ore da Amburgo a Copenaghen, il viaggio in treno durerà solo la metà del tempo attuale. Ma la linea ferroviaria offrirà ancora più vantaggi, creando una rete ferroviaria europea che ci permetterà di trasportare merci più velocemente da nord a sud, da Oslo a Palermo. Questa è una vera pietra miliare europea”.

Non è, però, tutto oro ciò che luccica. Nonostante i numerosi studi e le soluzioni introdotte, un’opera di tale portata ha un ovvio impatto sull’ambiente marino, oltre a costare diversi miliardi di euro, finanziati in parte dall’Unione Europea e in parte dai Governi di entrambi i Paesi. Non meno rilevante la criticità dei tempi: la data prevista per l’apertura è il 2029.