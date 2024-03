Il drone facile da guidare in offerta su Amazon

Fonte: 123rf

Il mondo dei droni ha visto una rapida evoluzione negli ultimi anni, con una vasta gamma di opzioni disponibili per piloti di tutti i livelli di esperienza. Tra queste, spicca il drone Wipkviey T6, una scelta eccellente per i principianti che desiderano immergersi nel divertente mondo del volo con un quadricottero.

Con l’avvento della tecnologia, i droni sono diventati sempre più accessibili, e il Wipkviey T6 non fa eccezione. Presentato come un’offerta speciale su Amazon a 59,99 euro con le offerte di primavera, questo drone offre un’esperienza di volo stabile e intuitiva che è perfetta per chiunque voglia iniziare a pilotare.

Facile da manovrare

Una delle caratteristiche più evidenti del Wipkviey T6 è la sua facilità di manovra. Grazie al suo design ergonomico e alla sua leggerezza, questo drone è incredibilmente semplice da pilotare, anche per chi non ha mai messo le mani su un dispositivo simile prima d’ora.

Grazie al potente motore brushless, il drone ha una 4 livelli di resistenza al vento e può volare stabilmente nelle giornate ventose. Vola estremamente veloce e più agile con la marcia più alta, la velocità massima è di 40 km/h. Vieni a vivere un’emozionante gara di volo con i tuoi amici.

Le modalità di controllo sono due o attraverso telecomando oppure tramite smartphone ( lo smartphone è essenziale in caso di registrazione delle immagini e per vedere cosa si sta registrando), il controllo remoto funziona piuttosto anche in un range di oltre 100 metri, infine la qualità delle immagini è più che accettabile.

Telecamera regolabile

Questo drone è infatti dotato di telecamera HD 1080P regolabile elettricamente di 90°, in grado di fornire la trasmissione di immagini in tempo reale, puoi guardare la visuale in prima persona in tempo reale tramite l’app su smartphone. La fotocamera in basso non solo fornisce diverse visuali ma è dotato di un sistema avanzato di flusso ottico. Inoltre vi permette di far volare il drone al chiuso con precisione.

Il drone Wipkviey T6 è dotato di due batterie da 3,7v/1200mAh, una batteria fornisce un tempo di volo massimo di 13-15 minuti. Pertanto è possibile prevedere un tempo di volo fino a 30 minuti.