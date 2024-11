Su Amazon è già tempo di Black Friday e tra i prodotti in promozione c'è anche uno perfetto per le vetture più datate. Stiamo parlando dell'Echo Auto, ora a metà prezzo

Fonte: iStock Echo Auto 2 a metà prezzo: promo per il Black Friday di Amazon

Il mondo delle auto è in continua evoluzione ed espansione. Oggi quando si compra una vettura non si guarda più solo all’aspetto meccanico, ma anche e soprattutto a quello tecnologico. I veicoli sono strapieni di sensori e strumenti vari che si interfacciano con i nostri smartphone, pc e tablet. L’idea naturalmente è quella di poter avere sempre a disposizione, ovunque e comunque il nostro “profilo digitale”.

L’invasione tecnologia nelle nostre vetture è tale che alcuni colossi del mondo della telefonia come Apple e Google, hanno sviluppato propri sistemi operativi adatti prettamente alle auto. Questi si integrano alla perfezione con i nostri smartphone permettendoci di avere così sempre a disposizione tutto ciò che ci serve. Altre grandi aziende però si stanno specializzando nel settore ed una di queste è Amazon. Da un paio di anni la multinazionale di Seattle ha lanciato sul mercato il suo Echo Auto 2, versione aggiornata, più compatta e smart di quella precedente che non può mancare tra gli accessori della vostra auto.

Cos’è l’Echo Auto 2

Echo Auto è banalmente la versione per auto dell’Echo Dot che molti utilizzano a casa. Questo permette di traslare nella propria vettura il noto assistente vocale di Amazon, ovvero Alexa. Abbandonata la vecchia forma a scatoletta, l’Echo Auto sembra quasi un piccolo microfono, è molto compatto e questo piace sicuramente a chi lo acquista perché lo rende meno ingombrante in auto. Il solito rivestimento in tessuto è un chiaro richiamo alla sua versione casalinga e presenta un nuovo supporto adesivo che lo rende più semplice da montare.

Sul 2, rispetto alla prima versione, viste anche le dimensioni più ridotte, diminuiscono i microfoni e passano da 8 a 5. L’accoppiamento al telefono avviene tramite Bluetooth, stessa cosa per l’auto, ma qualora quest’ultima fosse sprovvista di tale tecnologia allora si potrà fare riferimento al classico cavo audio da 3.5 mm. Il suo utilizzo è prettamente votato a coloro i quali hanno una vettura un pochino più datata e la vogliono rendere smart.

Cosa può fare e quanto costa

Quando si attiva l’Echo Auto si collega al proprio account Amazon. Questa sincronizzazione è molto comoda perché ci permette di avere contezza delle spedizioni in arrivo e inoltre ci avvisa se un prodotto inserito nella nostra lista dei desideri ha subito un abbassamento di prezzo. Oltre a tutto questo poi è possibile ascoltare podcast o musica, inoltre interagisce a distanza con altri dispositivi della “famiglia” Amazon. Come se non bastasse, collegandosi, al nostro telefono, riesce ad effettuare telefonate e leggere i messaggi ricevuti.

Infine, qualora avessimo un’abitazione smart con tapparelle o luci collegate ad Amazon, sarà possibile azionare il tutto attraverso il nostro Echo Auto 2. La grande novità però offerta da questa seconda versione del dispositivo è sicuramente quella del servizio di assistenza stradale dedicato. Vi basterà pronunciare la frase: “Alexa, chiama l’assistenza stradale”, per mettervi in contatto con un agente e tramite il pagamento di determinate cifre riceverete alcuni servizi come il cambio gomme, il rifornimento su strada e tanto altro. Quest’ultima funzione però per il momento è attiva solo in America, ma non è escluso che non possa arrivare in futuro anche nel nostro Paese. Il prezzo di lancio era di 59,99 euro, al momento il suo prezzo di listino è di 69,99 euro, ma grazie agli sconti della settimana del Black Friday di Amazon è in super promozione con uno sconto addirittura del 50%.