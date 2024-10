Alcuni consigli utili sui migliori accessori per partire per le vacanze in auto senza pensieri

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF Gli accessori indispensabili per un viaggio confortevole in auto

Prima di mettervi in viaggio è necessario effettuare alcuni controlli sulla sicurezza del veicolo. Mai partire con un’auto che non sia stata testata in un’officina specializzata. Nel weekend, specialmente in estate, si possono avere numerosi affanni. Le condizioni della vettura dovranno essere perfette, a seguito di un check-up, per affrontare senza timori code e lunghi spostamenti. Il rischio di malfunzionamenti deve essere ridotto al minimo, anche per la questione dei consumi.

Una corretta manutenzione permette, infatti, di avere una elevata efficienza. I componenti essenziali del sistema di accensione, iniezione e carburatore sono determinanti per contenere la spesa dal distributore. Non dimenticate di controllare la pressione delle gomme e il livello dei liquidi. Per godere di un viaggio in piena serenità occorrono anche una serie di accessori che possono aumentare il comfort alla guida. Le vetture moderne sono imbottite di tecnologie che aiutano a creare un ambiente ideale a bordo. Per tutti coloro che guidano auto sprovviste di soluzioni all’avanguardia vi consigliamo cosa acquistare su Amazon per viaggiare in sicurezza.

Amazon Echo Auto

Amazon Echo, noto anche come Echo, è un marchio di smart speaker sviluppato da Amazon. I dispositivi Echo si connettono al servizio di assistente personale intelligente a comando vocale Alexa. In auto vi basterà esclamare “Alexa” per avere la possibilità di accedere ad una serie di funzionalità smart, tra cui interazione vocale, riproduzione musicale, creazione di elenchi di cose da fare, impostazione di sveglie, streaming di podcast e riproduzione di audiolibri, oltre a tutte le info sul meteo e sul traffico in tempo reale. Non può mancare se siete persone che amano rimanere sempre connesse. Gli Amazon Echo sono in grado di effettuare chiamate e inviare messaggi, dandovi la possibilità di concentrarvi alla guida con le mani salde al volante.

Caricabatterie per smartphone

Altro elemento essenziale a bordo è il caricabatterie. Quante volte vi è capitato di rimanere con il telefono scarico tra le mani? Vi suggeriamo di acquistare un caricabatterie che si può attaccare, tramite il cavo apposito, nell’abitacolo, grazie all’accendisigari della vettura. Questo elemento vi consentirà di non rimanere mai a corto di batteria. Si tratta di un elemento necessario per la vostra sicurezza. In caso di viaggi in luoghi sperduti vi consentirà di effettuare una chiamata di emergenza.

Caricabatteria auto

Per risuscitare la vostra batteria non può mancare un caricabatteria. Può capitare di non riuscire più a ripartire e questo strumento eviterà di lasciarvi a piedi. Deve essere connesso ad una presa di corrente per poter agire.

Spray riparazione gomme

In caso di foratura ad una mescola, evento piuttosto frequente, lo spray vi permetterà di evitare una chiamata per un carro attrezzi o una affannosa sostituzione con una ruota di scorta, raggiungendo il gommista più vicino. Costa poco e non occupa molto spazio a bordo.

Avviatore di emergenza

Se doveste rimanere fermi con l’auto in panne, questo strumento permette una riaccensione del motore senza necessità di una presa di corrente. Vi aiuterà a portare la vettura nell’officina specializzata più vicina per dei controlli.

Dashcam

Tutte le vetture di ultima generazione hanno delle videocamere. In caso in cui voleste registrare quello che accade intorno al mezzo vi consigliamo l’acquisto di una dash cam di dimensioni compatte. L’istallazione è semplice e può tornare utile in caso di incidenti.

Baule tetto

Se la vostra vettura ha un bagagliaio piuttosto piccolo il baule sul tetto può risolvere tutti i vostri problemi di spazio.

Frigorifero portatile

In lunghi spostamenti un frigo in auto può tenervi idratati con bibite alla giusta temperatura. Potrete lasciare bevande, cibo e creme al fresco.

Portabici

Per coloro che amano le escursioni in bicilcetta è in vendita un portabici comodo ed economico. Sul mercato ne troverete diversi, ma questo modello soddisferà ogni vostro desiderio di avventura su due ruote.

Telo copriauto

Il copriauto permette una protezione totale del mezzo. La carrozzeria rimarrà al sicuro da pioggia, neve, grandine e sole. Ve la consigliamo, vivamente, per conservare al top il vostro veicolo.