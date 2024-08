Negli USA bastano appena 31 secondi per rubare una vettura e anche in casa nostra la situazione è simile con i marchi tricolore tra i preferiti dai ladri

Fonte: iStock I ladri d'auto impiegano ormai pochi secondi per portare a termine un furto

Diciamoci la verità. Chi di noi almeno una volta nella vita non ha temuto che la propria auto diventasse oggetto delle attenzioni dei ladri? Quante volte, magari uscendo una sera a cena e posteggiando in una strada non proprio trafficata, non ci si è allontanati dalla vettura con il timore di non ritrovarla? E quante volte, poi, questo timore è diventato realtà? La lotta contro i furti di auto sembra non trovare mai un momento di tregua e i dati che arrivano dagli Stati Uniti sono piuttosto sconcertanti.

Situazione catastrofica negli USA

I dati pubblicati in questi giorni provenienti dagli Stati Uniti sono alquanto preoccupanti. Secondo l’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, l’NHTSA, lo scorso anno oltre 1 milione di auto è stato oggetto di furto e questo numero ha comportato un incremento del 25% rispetto agli anni precedenti. Secondo l’NHTSA, quindi, ogni 31 secondi è stato rubato un veicolo. Un dato assurdo che dimostra come molto ancora possa essere fatto per tutelare i proprietari delle vetture.

L’impegno, tuttavia, deve essere preso non solo dai costruttori ma anche dagli stessi proprietari. A sottolinearlo è stata Sophie Shulman, Vice Amministratore dell’NHTSA, che ha evidenziato come in molti casi non vengano presi gli accorgimenti necessari per complicare la vita ai ladri: “Ci sono molte cose che possiamo fare. Ecco perché ricordiamo ai conducenti di prendere alcune precauzioni e di usare il buon senso ogni volta che parcheggiano e lasciano il proprio veicolo”.

Tra i consigli diramati dall’NHTSA ci sono i seguenti: parcheggiare la propria vettura in aree dotate di illuminazione funzionante; non tenere all’interno dell’abitacolo oggetti di valore in vista; assicurarsi di aver chiuso i finestrini e le portiere quando si posteggia la propria auto; evitare di dimenticare le chiavi all’interno della vettura; inserire sempre l’immobilizzatore quando si esce dalla vettura; dotare la propria auto di un sistema antifurto elettronico o meccanico.

I marchi preferiti dai ladri in Italia

Se la situazione furti negli Stati Uniti è a dir poco preoccupante, non meno diversa è quella in Italia. Nel 2023, infatti, c’è stato un incremento di questo crimine del 7% rispetto all’anno precedente ed il totale di veicoli rubati è stato pari a 131.769. La regione dove si è registrato il maggior numero di furti è stata la Campania, 26.045 furti, seguita dal Lazio, 16.912 furti, dalla Puglia (14.978), dalla Sicilia (13.174) e dalla Lombardia (9.750). In tutte queste regioni l’incremento ha oscillato tra il +9 al + 15% rispetto al 2022.

Ben poco lusinghiera, poi, è la speciale classifica riservata ai modelli preferiti dai ladri che vede brillare prevalentemente auto italiane. Al vertice delle auto più rubate nel 2023 troviamo la sempreverde Fiat Panda con 12.571 modelli sottratti ai legittimi proprietari. Alle spalle della citycar italiana il podio è tutto tricolore con la Fiat 500 che occupa il secondo posto della classifica con 5.889 furti e la inossidabile Fiat Punto al terzo posto con 4.604 unità sottratte.

Le vetture di Case italiane, però, sono presenti in modo importante anche nella top 10 di questa speciale classifica dei modelli più rubati in Italia. La Lancia Ypsilon, la Fiat 500L e l’Alfa Romeo Giulietta, infatti, occupano rispettivamente la quarta, la quinta e la sesta posizione piazzandosi davanti alla prima vettura straniera, la Smart Fortwo. La due posti ormai uscita di produzione si conferma ampiamente “desiderata” con 1.976 furti.

Interessante, infine, notare quali siano le vetture preferite dai ladri relativamente ai SUV e Crossover. Anche in questo caso è un’italiana a dominare la classifica ed è la Fiat 500X la più ambita dai ladri con 1.997 unità sottratte ai legittimi proprietari nel 2023, mentre alle spalle della vettura marchiata Fiat troviamo la Jeep Renegade con 1.653 unità e la Peugeot 3008 con 778 vetture sottratte. Completano questa top 5 la Jeep Compass con 713 furti e la Renault Captur con 663.