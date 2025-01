Fonte: 123RF Mini sospensione della patente, ci sono errori alla guida che possono costare lo stop

L’introduzione della mini sospensione della patente prevede il ritiro temporaneo della licenza di guida anche per infrazioni che, fino a poco tempo fa, si traducevano in sanzioni pecuniarie e perdita di punti. L’inasprimento delle regole risponde alla necessità del legislatore di contrastare pratiche pericolose che mettono a rischio automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti.

Le nuove regole si applicano a una serie di comportamenti scorretti che spaziano dall’uso di dispositivi elettronici alla guida fino a manovre pericolose come la retromarcia in autostrada. La mini sospensione è un deterrente pensato per ridurre l’incidentalità sulle strade italiane attraverso l’imposizione di una immediata restrizione alla possibilità di guidare per chi si dimostra negligente al volante. Rispetto a una semplice multa, la sospensione della patente ha un impatto diretto sulla quotidianità del conducente.

Chi rischia maggiormente la mini sospensione della patente?

Tutti i conducenti sono esposti al rischio di una mini sospensione della patente. Ci sono però alcune categorie di automobilisti che, per il tipo di veicolo che guidano o per le loro abitudini di guida, hanno una possibilità maggiore di incorrere in questa sanzione. Pensiamo ad esempio ai neopatentati. Essendo soggetti a normative più rigide e a limiti di tolleranza più bassi, chi ha conseguito la patente da meno di tre anni si trova a fronteggiare la sospensione con maggiore frequenza, soprattutto in caso di velocità eccessiva o uso dello smartphone alla guida.

Poi autotrasportatori, corrieri e tassisti, a causa dell’elevato numero di ore trascorse alla guida, sono più esposti al rischio di infrazioni legate alla stanchezza, alla fretta o alla distrazione. L’inosservanza delle norme relative all’uso del casco e il comportamento non conforme alla segnaletica possono condurre a sanzioni più severe, in particolare per i motociclisti che circolano senza protezioni adeguate.

L’uso del cellulare alla guida

Uno dei motivi che può portare alla sospensione temporanea della patente è l’utilizzo dello smartphone, di tablet o addirittura di computer portatili mentre si è al volante. Questa pratica è una delle cause di incidenti stradali e di tamponamenti poiché riduce la concentrazione del conducente. Studi alla mano, il tempo di reazione di un guidatore che utilizza il cellulare può essere inferiore a quello di una persona sotto l’effetto di alcol.

Le nuove disposizioni prevedono che chi viene sorpreso a usare un dispositivo elettronico durante la guida non solo sarà soggetto a una multa salata e alla perdita di punti sulla patente, ma potrà anche vedersi sospendere la licenza di guida per un periodo determinato. L’obiettivo è far comprendere che una distrazione di pochi secondi può essere fatale, e che il rischio è sia per chi guida e per chi si trovi sulla strada in quel momento.

Mancata precedenza e sorpassi pericolosi

Un’altra infrazione che rientra nelle nuove disposizioni sulla mini sospensione della patente è la mancata precedenza, sia nei confronti di altri veicoli sia nei confronti di pedoni o persone con disabilità visiva o motoria. Questi comportamenti possono causare incidenti gravi, soprattutto negli incroci e nelle strisce pedonali, dove il diritto di precedenza dovrebbe essere sempre rispettato.

Anche il sorpasso a destra in situazioni non consentite e la circolazione contromano rientrano tra le violazioni punite con la sospensione temporanea della patente. Sorpassare dove non è consentito, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o in presenza di curve e incroci, aumenta il rischio di scontri frontali, che sono tra gli incidenti più letali sulle strade.

Pugno duro anche per l’inversione del senso di marcia in prossimità di incroci, dossi o curve, situazioni in cui la visibilità ridotta rende pericolosa questa manovra. Per questa infrazione, il Codice della Strada prevede il ritiro temporaneo della patente e una sanzione economica.

Cinture di sicurezza, sistemi anti-abbandono e sicurezza dei bambini

La mini sospensione della patente può scattare anche per violazioni legate alla sicurezza dei passeggeri e, in particolare, alla protezione dei bambini. Tra le infrazioni che rientrano in questa categoria ci sono il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’assenza di seggiolini per bambini adeguati e l’omessa attivazione dei dispositivi anti-abbandono obbligatori per i minori di quattro anni.

Questi sistemi sono stati introdotti proprio per prevenire incidenti mortali legati alla dimenticanza dei bambini in auto. Le autorità stradali vogliono garantire che ogni passeggero, soprattutto i più vulnerabili, sia adeguatamente protetto. Chi non rispetta queste norme rischia una multa e il ritiro temporaneo della patente.

Passare con il rosso e guidare senza casco

Il passaggio con il semaforo rosso è una delle infrazioni più severe del Codice della Strada e con le nuove normative comporta la mini sospensione della patente. Attraversare un incrocio con il rosso significa esporre se stessi e gli altri a un rischio elevatissimo di incidenti, anche con conseguenze gravi o fatali. Questo tipo di infrazione è ancora più pericoloso nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta e la velocità dei veicoli tende a essere più elevata.

Per chi viaggia su due ruote, la normativa diventa ancora più stringente. Il mancato utilizzo del casco di protezione o il suo uso scorretto (ad esempio, non allacciato) può portare al ritiro temporaneo della patente, oltre a sanzioni economiche.

Retromarcia in autostrada e altre violazioni estreme

Una delle infrazioni più gravi che possono comportare la mini sospensione della patente è la retromarcia in autostrada o su strade extraurbane. Questa manovra è pericolosa poiché in queste strade i veicoli viaggiano ad alta velocità. Gli incidenti causati da una retromarcia in autostrada sono spesso fatali e la violazione viene punita con la massima severità.

Anche la circolazione su corsie riservate ai mezzi pubblici o il parcheggio in spazi riservati a persone con disabilità senza autorizzazione possono far scattare la sospensione della patente.

Una misura per aumentare la sicurezza sulle strade

Obiettivo della mini sospensione della patente è di punire chi commette infrazioni, così come di sensibilizzare gli automobilisti affinché adottino una guida più responsabile. Troppe volte la mancanza di attenzione o la sottovalutazione del rischio portano a situazioni di pericolo evitabili. Il ritiro temporaneo della patente si configura come un deterrente per prevenire comportamenti scorretti che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti.

Cosa succede dopo la sospensione della patente?

Una volta che un conducente subisce la mini sospensione della patente, dovrà rispettare il periodo di fermo stabilito dalle autorità. In alcuni casi è obbligato a seguire corsi di recupero punti o a sostenere nuovi esami di guida per riottenere la licenza.