La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

Fonte: iStock Il motore PureTech 1.2, un concentrato di tecnologia ed efficienza

Il motore PureTech 1.2, sviluppato da Stellantis, si è affermato nel mondo dell’automotive grazie alla sua straordinaria efficienza e alle brillanti prestazioni. Questo propulsore a 3 cilindri, un concentrato di ingegneria motoristica, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca il perfetto equilibrio tra consumi ridotti e piacere di guida. Ma come ogni innovazione, anche questo sistema nasconde delle insidie che hanno sollevato dubbi e preoccupazioni tra gli automobilisti, a causa di alcune problematiche emerse su specifiche versioni di motore. Scopriamo insieme le versioni di auto che ne sono equipaggiate.

Come riconoscere un motore con la cinghia a bagno d’olio

L’introduzione della cinghia a bagno d’olio ha suscitato non poche curiosità e interrogativi tra gli automobilisti. Molti si chiedono se la propria auto monti questa tecnologia e come sia possibile verificarlo con certezza. In realtà, individuare un motore PureTech con cinghia a bagno d’olio è un’operazione piuttosto semplice, alla portata di tutti. Vediamo come fare:

controllo del codice motore: consultare il libretto di circolazione del veicolo. Il codice che trovate alla voce P5, può aiutarvi a identificare la tipologia di motore. Le sigle per i PureTech 1.2 con cinghia a bagno d’olio sono: EB2DT, EB2DTS, EB2FA, EB2ADTS, EB2ADT . Se il codice motore della vostra auto corrisponde a uno di questi, il motore è equipaggiato con la cinghia a bagno d’olio;

ispezione “fai da te”: se avete un minimo di dimestichezza con la meccanica, potete provare a dare un’occhiata direttamente al motore. Aprite il tappo di immissione dell’olio e osservate attentamente se vedete una cinghia in gomma, allora il vostro motore è dotato di questa tecnologia;

versioni ibride: dal 2023, molti modelli hanno iniziato ad adottare il motore PureTech Hybrid, che utilizza una catena di distribuzione al posto della cinghia a bagno d’olio. I codici motore per le versioni ibride sono EB2LTED e EB2LTEDH2 .

La presenza della cinghia a bagno d’olio può variare a seconda dell’anno di produzione e dell’allestimento specifico del veicolo. In caso di ulteriori dubbi consultare il manuale d’uso dell’auto o rivolgersi a un meccanico di fiducia.

Auto dotate della motorizzazione PureTech 1.2

Ora che abbiamo visto come riconoscere un motore PureTech con cinghia a bagno d’olio, è giunto il momento di scoprire le case automobilistiche più famose che, pur differenti per stile e caratteristiche, condividono la stessa tecnologia. Ecco i modelli di auto che sono equipaggiati con questa motorizzazione.

PSA Group (Peugeot, Citroën, DS)

Il gruppo PSA, ora parte di Stellantis, è stato il primo a credere nelle potenzialità del motore PureTech 1.2. Lo ha adottato su un’ampia gamma di veicoli, tra compatte e monovolume.

Citroën

Berlingo (B9) 1.2 PureTech 110 CV (2018 – 2024)

C3 1.2 PureTech 110 CV, 130 CV (2016 – 2024)

C3 Aircross 1.2 PureTech 82 CV, 96 CV, 110 CV (2017 – 2024)

C3 Picasso 1.2 PureTech 82 CV (2015 – 2017)

C4 1.2 PureTech 82 CV, 96 CV, 100 CV, 110 CV, 130 CV (2013-2023)

C4 Cactus 1.2 PureTech 82 CV, 96 CV, 110 CV, 130 CV (2014 – 2022)

C4 II 1.2 PureTech 110 CV, 130 CV (2020 – 2024)

C4 Picasso / Grand Picasso 1.2 PureTech 81 CV, 96 CV (2015 – 2018)

C4 Spacetourer / Grand Spacetourer 1.2 PureTech 96 CV, 130 CV (2018 – 2024)

C4 X 1.2 PureTech 96 CV, 130 CV (2022 – 2024)

C5 Aircross 1.2 PureTech 130 CV (2018 – 2024)

C5 X 1.2 PureTech 130 CV (2022 – 2024)

Peugeot

2008 1.2 PureTech 81 CV, 96 CV, 100 CV, 110 CV, 130 CV, 155 CV (2019 – 2024)

208 1.2 PureTech 81 CV, 100 CV, 110 CV, 130 CV (2019 – 2024)

3008 1.2 PureTech 96 CV, 130 CV (2016 – 2024)

308 1.2 PureTech 81 CV, 96 CV, 110 CV, 130 CV (2014 – 2021)

308 II 1.2 PureTech 96 CV, 130 CV (2021 – 2024)

408 1.2 PureTech 130 CV (2022 – 2024)

5008 1.2 PureTech 81 CV, 96 CV, 110 CV, 130 CV (2017 – 2024)

508 1.2 PureTech 130 CV (2018 – 2024)

Partner (K9) 1.2 PureTech 130 CV (2019 – 2024)

Rifter 1.2 PureTech 110 CV, 130 CV (2018 – 2024)

DS

DS3 1.2 PureTech 82 CV, 96 CV, 110 CV (2015 – 2019)

DS3 1.2 VTi 82 CV (2014 – 2016)

DS3 Crossback 1.2 PureTech 100 CV, 130 CV, 155 CV (2019 – 2024)

DS4 1.2 THP 82 CV, 96 CV (2014 – 2016)

DS4 1.2 THP 96 CV (2015 – 2019)

DS4 Crossback 1.2 PureTech 130 CV (2021 – 2024)

DS7 Crossback 1.2 PureTech 130 CV (2017 – 2022)

FCA Group (Fiat, Jeep)

Il gruppo FCA, anch’esso parte di Stellantis, ha integrato il motore PureTech 1.2 in alcuni modelli Fiat e Jeep, offrendo una motorizzazione efficiente e performante.

Fiat

500X 1.2 PureTech 130 CV (2020-2023)

Jeep

Compass 1.2 PureTech 130 CV (2020-2023)

Renegade 1.2 PureTech 130 CV (2020-2023)

Opel

Opel, marchio tedesco entrato a far parte di Stellantis, ha adottato il motore PureTech 1.2 su diverse vetture, ampliando la gamma di motorizzazioni a disposizione dei clienti:

Astra L 1.2T 100 CV, 110 CV, 130 CV (2022 – 2024)

Corsa F 1.2T 74 CV, 96 CV, 100 CV, 130 CV (2019 – 2024)

Crossland X 1.2 SIDI 81 CV, 96 CV (2019 – 2024)

Grandland 1.2T 130 CV (2021 – 2024)

Mokka 1.2T 74 CV, 96 CV, 100 CV, 130 CV (2020 – 2024)

Toyota

Toyota, in seguito a collaborazioni con il gruppo PSA, ha incluso il motore PureTech 1.2 nella gamma di motorizzazioni per alcuni dei suoi veicoli:

ProAce City /-Verso 1.2 VVT-i 130 Turbo 130 CV (2019 – 2024)

Vauxhall

Vauxhall, marchio britannico appartenente a Stellantis, propone il motore PureTech 1.2 su diversi modelli, offrendo una soluzione efficiente e performante:

Astra L 1.2T 81 CV, 96 CV, 130 CV (2022 – 2024)

Corsa F 1.2T 74 CV, 96 CV, 100 CV, 130 CV (2019 – 2024)

Crossland X 1.2 SIDI 81 CV, 96 CV (2017 – 2024)

Grandland 1.2T 130 CV (2021 – 2024)

Grandland X 1.2 SIDI 96 CV (2017 – 2022)

Mokka 1.2 Turbo 74 CV, 96 CV, 100 CV, 130 CV (2020 – 2024)

Motore PureTech e il passaggio alla catena di distribuzione

A causa delle problematiche emerse con la cinghia a bagno d’olio, Stellantis ha preso la decisione di apportare un cambiamento significativo nei suoi motori PureTech. A partire dal 2023, la casa automobilistica ha iniziato a equipaggiare i nuovi modelli con motori dotati di una catena di distribuzione, una soluzione progettata per garantire una maggiore affidabilità e ridurre la necessità di interventi di manutenzione frequenti.

Kit di conversione da cinghia a bagno d’olio a catena di distribuzione

Per i proprietari di veicoli già equipaggiati con motori PureTech 1.2 a cinghia a bagno d’olio, Stellantis ha sviluppato un kit di conversione a catena di distribuzione. Questo kit consente di sostituire il sistema di cinghia con una catena, migliorando la longevità del motore e riducendo i costi di manutenzione a lungo termine. L’intervento di conversione deve essere eseguito presso officine autorizzate e rappresenta una soluzione efficace per chi desidera prolungare la vita utile del proprio veicolo.

Considerazioni

In conclusione, il motore PureTech 1.2 con cinghia a bagno d’olio rappresenta una soluzione efficiente e performante, adottata da diverse case automobilistiche su un’ampia gamma di modelli. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle potenziali problematiche legate a questa tecnologia e adottare le opportune misure di prevenzione o considerare la possibilità del kit di conversione a catena. Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva, non esitate a consultare il manuale d’uso del vostro veicolo o a rivolgervi a un meccanico di fiducia.