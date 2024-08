Durante il mese di agosto è prevista una sospensione dei termini per fare ricorso al Giudice di Pace per una multa: ecco cosa cambia nel corso di questo mese

Per le multe in estate è importante tener presente che cambiano i termini per fare ricorso. Tutto ruota intorno alla cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali” strettamente collegata al periodo di ferie che, tradizionalmente, caratterizza il mese di agosto. Gli automobilisti, che durante il periodo estivo, soprattutto nelle mete di vacanza, devono fare i conti con un rischio maggiore di ricevere una multa, è importante avere ben presente cosa cambia durante questo mese.

Multe: le tempistiche di ricorso

La violazione delle norme del Codice della Strada comporta una sanzione per l’automobilista che può scegliere se pagare la multa o fare ricorso, al Prefetto o al Giudice di Pace, in base ai casi. Chi sceglie di pagare la multa, può ottenere una riduzione se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. In caso di pagamento entro 5 giorni, inoltre, è possibile sfruttare un’ulteriore riduzione del 30% che permette di dare un taglio netto alla sanzione. C’è, però, un’altra possibilità. È possibile, infatti, presentare un ricorso contro la multa. Di norma, le tempistiche di ricorso sono standard. Ci sono 30 giorni di tempo per il ricorso al Giudice di Pace e 60 giorni di tempo per il ricorso al Prefetto.

Cosa cambia in estate

Durante il mese di agosto viene applicata la già citata “sospensione feriale dei termini processuali“. Tale provvedimento ha effetto sul ricorso al Giudice di Pace e prevede l’esclusione dei giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. Durante il mese di agosto, quindi, non vengono considerati i giorni per fare ricorso al Giudice di Pace. Il calcolo per il termine di 30 giorni per il ricorso, quindi, riprenderà a partire dal successivo mese di settembre.

Questa sospensione comporta anche una partenza posticipata del conteggio per i termini da considerare per presentare il ricorso al Giudice di Pace. Per le multe notificate ad agosto, quindi, la partenza del conteggio dei 30 giorni di tempo per fare ricorso è fissata il prossimo 1° settembre. In sostanza, quindi, il mese di agosto non si conta nella determinazione delle tempiste. Se una multa viene notificata il 5 agosto 2024, quindi, il conteggio parte il 1° settembre e l’ultimo giorno utile per presentare ricorso sarà quello del 30 settembre successivo.

Da notare, inoltre, che la sospensione feriale dei termini processuali è un meccanismo che si applica, per quanto riguarda le multe, solo ed esclusivamente al ricorso al Giudice di Pace. I termini di 60 giorni per il ricorso al Prefetto, quindi, non sono influenzati in alcun modo dal mese di agosto e vanno conteggiati normalmente, anche durante il periodo di ferie estive.

Anche per i pagamenti non ci sono modifiche alle tempistiche tradizionali. Le multe notifiche in agosto possono essere pagate entro 60 giorni per ottenere una riduzione della sanzione rispetto al suo valore standard. In caso di pagamento entro 5 giorni viene applicata, inoltre, la riduzione ulteriore del 30%. Ricordiamo che le multe possono essere pagate online, ad esempio sfruttando il servizio online messo a disposizione dal Comune che ha emesso la multa ed effettuando il pagamento tramite il sistema pagoPA.