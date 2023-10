Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Amazon Il device Amazon Echo Auto in vendita oggi a metà prezzo: offerta imperdibile

Come sappiamo, le auto di nuova generazione sono tutte dotate di moderni ed efficienti sistemi tecnologici in grado di far comunicare gli utenti con i propri veicoli e viceversa. Sono parecchie le soluzioni all’avanguardia che negli anni si sono fatte largo nel settore auto, studiate per i sistemi di Infotainment dei veicoli.

Ovviamente non tutte le auto dispongono delle funzionalità più moderne, quelle più datate infatti non possono beneficiare di sistemi di ultima generazione. Chi volesse però trasformare il suo “vecchio” veicolo in una vettura più moderna e all’avanguardia, oggi lo può fare comprando una nuova radio (spendendo centinaia di euro) oppure acquistando il famosissimo Amazon Echo Auto, in vendita oggi a un prezzo super stracciato: disponibile per tutti il 50% di sconto. Imperdibile!

La seconda generazione

Amazon Echo Auto arriva alla sua seconda generazione, chiaramente più avanzata rispetto alla versione precedente, che ha comunque riscosso un enorme successo sul mercato. Pensate di poter trasformare la vostra auto più datata in una vettura di ultima generazione, con sistema Infotainment integrato? Lo potete fare, basta acquistare questo piccolo dispositivo su Amazon.

Il prezzo, anche della sua ultima versione, è conveniente e accessibile a tutti. Per non parlare del fatto che oggi è scontato: lo pagherete la metà. È un’occasione da non perdere per tutti coloro che sinora lo hanno osservato e riosservato centinaia di volte su Amazon, senza mai decidersi a comprarlo. Probabilmente un’offerta così non capiterà più, quindi bisogna approfittarne.

Amazon Echo Auto a metà prezzo

Oggi su Amazon – a un prezzo speciale per tutti – uno dei dispositivi tra i più desiderati. Una soluzione che consente di portare in auto, anche sulle più datate e meno tecnologiche, un sistema audio in grado di attivare e usare le funzionalità di Alexa.

Anche le vetture meno recenti possono così diventare smart, grazie ad un unico device – piccolo, maneggevole, intelligente e facile da usare – che si installa in un attimo.

Amazon Echo Auto è dotato di un piccolo microfono e di un altoparlante di dimensioni ridotte, può essere installato nell’abitacolo di ogni mezzo, basta utilizzare il supporto adesivo in dotazione. Pesa solo 61 grammi.

La nuova generazione del dispositivo, oggi a metà prezzo su Amazon, è dotata di cinque microfoni integrati per assicurare un’ottimale ricezione dei comandi vocali del conducente, in qualsiasi condizione di utilizzo.

Come funziona?

Deve essere collegato a uno smartphone con connessione Internet attiva attraverso il Bluetooth; basta semplicemente installare l’app ufficiale di Alexa per poter gestire Amazon Echo Auto.

Come si installa in auto?

È davvero semplice, alla portata di chiunque: è sufficiente posizionare il dispositivo dove si desidera, collegare il cavo di alimentazione alla porta USB o all’accendisigari, scaricare l’app di Alexa sul proprio smartphone e selezionare la sorgente a cui è collegato Echo Auto – se AUX o Bluetooth.

Dopo questa semplicissima procedura, è già possibile iniziare a usare i comandi vocali dell’assistente smart. Ma arriviamo alla cosa più interessante, il prezzo.

Quanto costa?

Amazon Echo Auto – seconda generazione – costa 69,99 euro. Oggi Amazon propone un’offerta imperdibile per tutti coloro che finora erano indecisi: non si può non approfittare dello sconto del 50%. Durerà solo poche ore, ed è possibile portarsi a casa a soli 34,99 euro il device che rende smart e moderna ogni auto.