Smarrimento del foglio rosa: tanti passi da seguire per il duplicato

Lo smarrimento del foglio rosa, documento preliminare per chi è in procinto di ottenere la patente di guida, può rappresentare un bel problema, soprattutto se si è prossimo all’esame pratico. La normativa vigente ha messo in piedi una procedura ben definita per risolvere rapidamente il problema e ottenere un duplicato.

Cosa fare se perdi il foglio rosa

Il primo passo da compiere è presentare una denuncia di smarrimento. Questa denuncia può essere effettuata in una qualsiasi stazione di Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia municipale. Bisogna denunciare lo smarrimento entro 48 ore da quando ci si accorge della perdita, per evitare complicazioni legali e per garantire che il documento smarrito non possa essere utilizzato da terzi in modo fraudolento.

Una volta effettuata la denuncia occorre versare un contributo di 10,20 euro tramite bollettino postale sul conto corrente 9001, intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri. Questa somma copre le spese per il rilascio del duplicato del foglio rosa.

Con la ricevuta del pagamento e una copia della denuncia, ci si può recare alla Motorizzazione civile o all’autoscuola dove è stata originariamente aperta la pratica per la patente. Qui si compila il modello TT 746, necessario per richiedere il duplicato. L’autoscuola invia poi tutta la documentazione alla Motorizzazione civile per avviare la procedura di ristampa del documento.

La tempistica per ottenere il duplicato può variare, ma solitamente la ristampa del foglio rosa avviene entro poche settimane. In casi di urgenza, come l’approssimarsi della data dell’esame pratico, è consigliabile comunicare immediatamente la situazione all’autoscuola, che potrebbe accelerare la procedura presso la Motorizzazione.

Il nuovo foglio rosa rilasciato avrà la stessa validità del precedente e potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza. È importante conservare il documento in modo sicuro per evitare ulteriori smarrimenti.

La denuncia di smarrimento del foglio rosa

Denunciare lo smarrimento del foglio rosa è un’azione obbligatoria per diverse ragioni. Consente di proteggersi contro l’uso fraudolento del documento da parte di terzi. Se il foglio rosa smarrito venisse utilizzato in modo improprio, la denuncia serve a dimostrare che il titolare del documento non ne è più in possesso. La denuncia è necessaria per avviare la procedura di richiesta di un duplicato. Senza di essa, non è possibile ottenere un nuovo foglio rosa dalla Motorizzazione civile.

La denuncia di smarrimento deve essere presentata entro 48 ore dalla constatazione della perdita. Questo limite di tempo è indicato per assicurarsi che la denuncia venga fatta in modo tempestivo e per ridurre al minimo il rischio di eventuali usi fraudolenti del documento smarrito. Al momento della denuncia bisogna presentare un documento di identità valido. Il procedimento è rapido e viene concluso in pochi minuti, con il rilascio di una copia della denuncia da conservare. Nella denuncia bisogna indicare:

i dati personali del titolare del foglio rosa (nome, cognome, data di nascita);

il numero del foglio rosa, se disponibile (spesso riportato in copia su documenti correlati o nell’archivio personale);

la data e le circostanze in cui si ritiene di aver smarrito il documento.

Dopo aver presentato la denuncia viene rilasciata una copia con valore legale. Questa ricevuta serve per richiedere il duplicato del foglio rosa. Non solo, ma se nel periodo in cui il duplicato non è ancora stato rilasciato il titolare venisse fermato per un controllo, la copia della denuncia potrà essere mostrata agli agenti come prova del fatto che si è già provveduto a denunciare la perdita del documento.

Quanto cosa il duplicato del foglio rosa smarrito

La tassa per richiedere il duplicato del foglio rosa è fissata a 10,20 euro. Questo importo deve essere versato tramite un bollettino postale su un conto corrente specifico. Il conto corrente su cui effettuare il versamento è il 9001, intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri.

I bollettini precompilati sono disponibili negli uffici postali o possono essere richiesti alla Motorizzazione civile. Molte autoscuole offrono assistenza nella compilazione e nel pagamento del bollettino. I dati da inserire sono:

il nome e cognome del richiedente;

l’importo esatto della tassa ossia 10,20 euro;

il numero del conto corrente (9001);

la causale del versamento, specificando che si tratta del pagamento per il duplicato del foglio rosa.

Se, dopo il pagamento, ci si accorge di aver commesso un errore (ad esempio, un errore nell’importo versato o nella causale) bisogna contattare la Motorizzazione civile o l’autoscuola per correggere il problema. In alcuni casi, potrebbe essere necessario effettuare un nuovo pagamento e richiedere il rimborso del precedente versamento.

Foglio rosa, quanto tempo serve per avere il duplicato

In genere i tempi per ottenere un duplicato del foglio rosa variano da 2 a 4 settimane. Questo periodo comprende il tempo necessario per la verifica della documentazione, l’elaborazione della richiesta e la stampa del nuovo documento. In alcuni casi, soprattutto se la richiesta è stata presentata tramite un’autoscuola, il processo può essere leggermente più rapido grazie ai canali diretti di comunicazione tra l’autoscuola e la Motorizzazione civile.

Quando la richiesta viene presentata direttamente alla Motorizzazione civile, i tempi possono variare leggermente in base alla regione e al carico di lavoro dell’ufficio specifico. Presentare la richiesta tramite l’autoscuola può semplificare il processo, poiché si occupa di inviare la documentazione e di monitorare l’avanzamento della richiesta. Si possono così ridurre i tempi di attesa, anche se non esistono garanzie assolute.

Cosa si può fare durante l’attesa

Mentre si attende il rilascio del duplicato del foglio rosa, l’aspirante patentato è soggetto ad alcuni limiti. Senza il foglio rosa non può esercitarsi alla guida su strade pubbliche. Se la richiesta del duplicato è stata regolarmente presentata e si è in possesso della ricevuta della domanda, può essere tollerato l’uso di questa ricevuta in alcune situazioni. Se la data dell’esame pratico si avvicina bisogna informare l’autoscuola del problema. In alcuni casi, si può ottenere un permesso temporaneo o una proroga dell’esame in attesa del rilascio del duplicato.

In situazioni di emergenza, come l’approssimarsi di una scadenza o la necessità urgente di ottenere il duplicato per motivi particolari, è possibile richiedere un’accelerazione del processo. Può essere fatto rivolgendosi all’ufficio della Motorizzazione civile e spiegando la situazione, anche se l’accettazione della richiesta dipende dalle politiche e dalle possibilità operative dell’ufficio.