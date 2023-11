Fonte: Getty Images Formula 1, GP di Abu Dhabi: come vedere la gara in TV

La stagione 2023 di Formula 1 si avvia alla conclusione, con ancora tanto da dire, questo weekend con il GP di Abu Dhabi. Sia il titolo Piloti che quello Costruttori sono già stati assegnati da tempo ma la corsa a due tra Ferrari e Mercedes continua. La Casa di Maranello punta a superare la rivale tedesca che arriva all’ultimo appuntamento stagionale con appena quattro punti di vantaggio.

Quest’ultima battaglia si disputerà sul particolare circuito Yas Marina di Abu Dhabi, aggiornato con l’obiettivo di rendere le gare più divertenti. Le monoposto vivranno il “solito” intenso weekend con la gara in programma domenica 26 novembre. Successivamente, inizierà una lunga pausa con il campionato che tornerà in pista soltanto a fine febbraio 2024.

L’ultima sfida tra Ferrari e Mercedes

Il GP di Abu Dhabi sarà, inevitabilmente, un testa a testa tra Ferrari e Mercedes. Le due scuderie puntano al secondo posto del campionato Costruttori, che rappresenta l’ultimo tassello ancora da definire di un campionato intenso. Un Mondiale dominato dalle Red Bull e soprattutto dal campione Verstappen che, proprio ad Abu Dhabi nel 2021, conquistò il suo primo titolo.

La Ferrari deve recuperare quattro punti alla Mercedes. L’ultima gara del campionato prenderà il via con la Mercedes seconda in classifica con 392 punti e la Ferrari terza, con 388. Il sorpasso è possibile ma richiederà una buona prova da parte delle monoposto di Maranello. Il secondo posto ottenuto da Leclerc nel corso dell’ultima gara a Las Vegas è sicuramente un segnale positivo per le rosse.

Gli orari del GP Abu Dhabi su Sky

Venerdì 24 novembre

ore 10.30: Prove Libere 1

ore 14: Prove Libere 2

Sabato 25 novembre

ore 11.30: Prove Libere 3

ore 15: Qualifiche

Domenica 26 novembre

ore 14: Gara

Gli orari su TV8 in differita

Sabato 25 novembre

ore 18: Qualifiche

Domenica 26 novembre

ore 18: Gara

Appuntamento a Yas Marina

Il circuito di Abu Dhabi è stato realizzato sull’isola artificiale di Yas e il suo nome ufficiale è Yas Marina. Il layout del circuito è stato modificato nel 2021. A seguito di queste modifiche, il giro è lungo 5.281 metri, con 16 curve, di cui 9 a sinistra e 7 a destra. Il giro più veloce è stato realizzato da Max Verstappen nel corso delle Qualifiche dell’edizione 2021.

Verstappen è anche stato il dominatore delle ultime edizioni del GP di Abu Dhabi. Oltre alla turbolenta vittoria del 2021, infatti, il campione del mondo ha vinto a Yas Marina anche nel 202o e nel 2022. Le ultime tre edizioni, quindi, hanno visto un unico vincitore. A detenere il record di vittorie, però, è Lewis Hamilton che, complessivamente, ha conquistato cinque vittorie ad Abu Dhabi.

Verstappen è secondo in questa speciale classifica, insieme a Vettel, vincitore delle prime due edizioni, nel 2009 e nel 2010, e poi nel 2013. Una vittoria a testa, invece, per Kimi Raikkonen, con la Lotus nel 2012, e per Rosberg e Bottas, entrambi con Mercedes. In totale, si sono svolte quattordici edizioni del GP di Abu Dhabi.

La Ferrari non è mai riuscita a vincere. Toccherà a Leclerc e Sainz provare a conquistare la prima vittoria negli Emirati per la Casa di Maranello. Non sarà facile: le rosse, infatti, hanno totalizzato solo una vittoria, con Sainz a Singapore, e due secondi posti e tre terzi posti nel corso della stagione 2023 di Formula 1.