Dopo un percorso di successo nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans, il pilota calabrese è pronto per nuova sfida in F1. Dalla Ferrari Driver Academy ecco le FP1

Antonio Fuoco, talento italiano del motorsport torna in F1, si prepara a rappresentare la Scuderia Ferrari in occasione delle prove libere del GP di Abu Dhabi. Dopo le ultime stagioni nel WEC torna in pista negli Emirati Arabi Uniti dove in realtà aveva già effettuato dei test a novembre 2020. In passato è stato già diverse volte in odore di GP ma senza mai fare il grande salto.

La grande sfida

Nato il 20 maggio 1996 a Cariati, in Calabria, Fuoco è uno dei piloti più interessanti e quotati della scena italiana. Lo accompagna una carriera segnata da successi nelle categorie minori e un ruolo di rilievo come pilota di sviluppo per Ferrari. La sua partecipazione alle libere ad Abu Dhabi non solo accende l’attenzione sulla sua carriera, ma sottolinea l’importanza del lavoro svolto da collaudatore e sviluppatore per la Ferrari.

La presenza di Antonio Fuoco rappresenta una grande opportunità sia per il pilota che per Ferrari. Fuoco ha dimostrato dedizione e talento, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle vetture di Maranello e guadagnandosi la fiducia del team. Adesso, la sua chance in pista è una possibilità per mostrare il frutto di anni di impegno e di preparazione. Per Ferrari, è un’occasione per premiare un pilota che ha lavorato costantemente dietro le quinte, mentre per Fuoco, potrebbe essere il primo passo verso un futuro sempre più luminoso nel panorama internazionale della F1.

Gli Inizi

Fuoco ha iniziato a correre sui kart da piccolo, mostrando subito una spiccata abilità naturale. Nel campionato italiano di karting ha conquistato i suoi primi successi, attirando l’attenzione degli osservatori. La svolta è arrivata nel 2013, quando Ferrari lo ha selezionato per il Ferrari Driver Academy, programma che supporta giovani piloti con l’obiettivo di prepararli a competere in F1 attraverso risorse di allenamento di altissimo livello e con il supporto tecnico della scuderia di Maranello.

Nel 2013 esordisce nella Formula Renault 2.0 Alps e al suo primo anno ha ottenuto un quinto posto nella classifica generale e una vittoria. Nel 2014 è approdato in F3 Europa con il team Prema, piazzandosi nuovamente quinto e dimostrando una rapidità e consistenza notevoli per un rookie. Nel 2015 il salto in GP3, dove ha corso prima per il team Carlin e poi con il team Trident confermandosi tra i talenti emergenti della categoria. Questi risultati lo hanno portato successivamente in F2 dove ha ottenuto importanti piazzamenti e maturato un’esperienza preziosa.

Il legame con Ferrari

Quello tra Ferrari e Antonio Fuoco è un legame che si è forgiato grazie al suo ruolo nella Ferrari Driver Academy e al supporto della Scuderia. Nel 2019 è stato ufficializzato come pilota di sviluppo, ruolo che gli ha permesso di contribuire attivamente allo sviluppo delle vetture Ferrari, svolgendo test al simulatore e partecipando a sessioni di prove libere. Questa esperienza come collaudatore ha permesso a Fuoco di conoscere a fondo la monoposto di Maranello e di offrire un contributo tecnico essenziale per l’evoluzione delle vetture.

Per Ferrari, Fuoco è stato un elemento cruciale nello sviluppo della SF90, della SF21 e dei modelli successivi, contribuendo con il suo feedback alla messa a punto delle vetture e alla loro preparazione per i piloti ufficiali Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il suo lavoro dietro le quinte ha ricevuto elogi sia dai tecnici che dai piloti, che hanno riconosciuto il valore delle sue competenze e della sua dedizione.

Uno dei momenti più salienti della carriera di Fuoco in Ferrari è stato nel FIA WEC con il contributo alla vittoria nella leggendaria 24 Ore di Le Mans del 2024. A bordo della 499P numero 50 del team ufficiale Ferrari – AF Corse ha condotto l’Hypercar al traguardo insieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina. Una pista molto cara a lui visto che già nel 2023 aveva firmato la pole position.

La chance

La scelta di Ferrari di affidargli la partecipazione alle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto e una preziosa opportunità per il pilota. Non è frequente vedere un collaudatore scendere in pista in una sessione ufficiale di F1, e questo rende l’occasione ancora più significativa. Abu Dhabi sarà quindi un banco di prova per Fuoco, che avrà l’opportunità di dimostrare le sue capacità in un contesto altamente competitivo.

La sessione di prove libere è un momento fondamentale per raccogliere dati e perfezionare le strategie della squadra, e il pilota calabrese avrà il compito di ottenere il massimo dalla vettura in termini di prestazioni e affidabilità. Il suo contributo sarà particolarmente rilevante per la Ferrari, in un momento in cui la scuderia di Maranello punta a chiudere la stagione con buone prestazioni e a costruire una base solida per l’anno successivo.

Il futuro

L’opportunità di guidare in una sessione ufficiale rappresenta un punto di svolta nella sua carriera di Fuoco. Una buona performance ad Abu Dhabi potrebbe aprire nuove prospettive, sia all’interno del team Ferrari sia in altre scuderie che potrebbero considerarlo per un ruolo da titolare in futuro. I test in pista offrono da sempre un’occasione preziosa per mettersi in luce davanti agli osservatori di tutto il mondo.

La sua crescita professionale rappresenta una speranza per tutti gli appassionati italiani, che dopo l’exploit di Kimi Antonelli vorrebbero già vedere un altro connazionale gareggiare con regolarità in F1 come ai tempi di Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli. Il percorso di Fuoco è anche una testimonianza dell’importanza del Ferrari Driver Academy, che continua a investire nei giovani talenti e a offrire loro l’opportunità concreta di crescere nel mondo delle corse.