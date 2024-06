Leclerc va a caccia di conferme nel GP del Canada 2024 di Formula 1, per accorciare su Verstappen in classifica, mentre le McLaren fanno da terzo incomodo

Fonte: Getty Images Come seguire il Gran Premio del Canada 2024 di Formula 1 in TV e streaming

La Formula 1 non si ferma mai e, dopo averci regalato emozioni a go-go sull’iconica pista di Montecarlo, stavolta il Circus sbarca oltreoceano, con il GP del Canada. Un anno fa Max Verstappen dominò la scena, precedendo Fernando Alonso, autore di un’ottima prova su monoposto Aston Martin. Rispetto ad allora tanto è cambiato. Certo, le auto da battere sono quelle della Red Bull, in particolare dell’alfiere olandese. Che mira al suo terzo titolo mondiale, cementando il proprio status tra i più grandi di ogni tempo. Al momento, la classifica gli dà ragione, tuttavia i recenti risultati lasciano sperare in una lotta serrata fino all’ultima curva.

Leclerc insegue la conferma, fresco dell’exploit a Monaco

Le speranze dei tifosi della Ferrari sono, manco a dirlo, riposte su Charles Leclerc, vincitore a Monaco. Per 40 gare il campione della Rossa non è salito sul massimo gradino del podio, un tabù sfatato in terra amica. E la fame insaziabile di trionfi potrebbe spingerlo a offrire un’altra prova maiuscola. Tagliare il traguardo davanti a Verstappen gli consentirebbe di accorciare il distacco nella generale, ora di 31 punti. Per quanto concerne le scuderie, il Cavallino Rampante dista, invece, di appena 24 lunghezze dalla compagine di Milton Keynes. Che fa meno paura oggi, anche perché la sensazione è di trovarsi dinanzi a un cantiere (semi)aperto.

Lo scandalo, poi spentosi con un nulla di fatto, riguardante il team manager Chris Horner ha tolto serenità al paddock. E l’uscita annunciata di Charles Newey, in seguito a 19 anni di proficua collaborazione, ha alimentato l’irrequietezza. Un’arma in più delle Ferrari è costituito dal pacchetto di aggiornamenti, introdotto a Imola e subito capace di fornire delle risposte importanti. Trasformare la lotta a due in un discorso a tre è l’imperativo in casa McLaren. Per la prima volta da anni la squadra di Woking incute timore. I progressi compiuti sul versante tecnico, uniti al talento dei driver Lando Norris e Oscar Piastri, promettono bene. Tagliarli fuori dai giochi rischia di risultare un grave errore, dato il potenziale della compagine.

La programmazione TV

L’intero week-end del GP del Canada potrà essere seguito in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) o NOW, la piattaforma streaming della pay-tv. Da consuetudine, giovedì 6 giugno sarà il tempo di ascoltare i protagonisti, nella conferenza stampa piloti, fissata per le ore 20.30. Quindi, venerdì 7 giugno verrà il turno delle prime due sessioni di prove libere, alle 19.30 e alle 23. La terza andrà in scena alle 18.30 di sabato 8 giugno, mentre il via alle qualifiche scatterà alle 22.00. Chiusura in bellezza, la gara, programmata di domenica 9 giugno: i semafori si spegneranno alle 20. Le qualifiche e il GP saranno trasmesse anche su TV8, ma in differita, rispettivamente alle 23.30 e alle 21.30.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 6 giugno

ore 20.30: conferenza stampa piloti

Venerdì 7 giugno

ore 19.30: F1 – Prove libere 1

ore 23.00: F1 – Prove libere 2

ore 1.00: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 8 giugno

ore 18.30: F1 – Prove libere 3

ore 21.15: Warm Up

ore 22.00: F1 – Qualifiche

Domenica 9 giugno

ore 20.00: F1 – Gara

Gli orari in differita su TV8

Sabato 8 giugno

ore 23.30: F1 – Qualifiche

Domenica 9 giugno