A Monza la Ferrari ha le carte in regola per poter fare bene davanti ai tifosi della Rossa che saranno in Autodromo. Occhio a McLaren e Red Bull

Nata a Genova nel 1987, scrivo per passione. Nel quotidiano mi divido tra la vita di addetta alla vendita e quella di educatore cinofilo. Grande appassionata di Formula 1, nel 2007 iniziai a collaborare con svariati siti del settore. Inviata anche sul campo, niente mi fa esplodere il sorriso come vedere le monoposto sfrecciare sull'asfalto

Fonte: Ferrari Media Centre Per Sainz sarà l'ultimo GP Monza da pilota Ferrari; Leclerc ne arriva da due gare chiuse a podio

Dopo la straordinaria vittoria di Lando Norris nel GP Olanda, a casa di Max Verstappen, tempo di nemmeno una settimana e i motori della F1 tornano a rombare e lo fanno a Monza dove, domenica, si correrà il GP Italia, 16esimo appuntamento del Mondiale 2024.

Anche se Red Bull e McLaren partiranno ovviamente da favoriti, la Ferrari non vuole farsi trovare impreparata per la gara di casa. Infatti, debutterà a Monza sulla SF-24 un notevole pacchetto di aggiornamenti che potrebbe permettere ai team italiano di avvicinarsi ai diretti avversari.

Il GP Olanda ha dato prova dell’evidente stato superiorità della MCL38 sulla RB20. Come se il sorpasso subito in pista da Norris nei confronti di Verstappen non fosse stato sufficiente, il distacco di oltre venti secondi inflitto dal pilota inglese all’olandese ha portato, per ovvie ragioni, gli uomini del team di Milton Keynes a farsi delle domande. Soprattutto per il prosieguo della stagione.

Se il Mondiale Piloti, tenendo conto del vantaggio di settanta punti di Verstappen su Norris, non dovrebbe essere in pericolo; non possiamo dire la stessa cosa del titolo riservato ai Costruttori. La McLaren ha un ritardo di appena trenta punti sulla Red Bull e a Monza, il team di Woking potrebbe perfino scavalcare gli austriaci in classifica.

Ferrari, attesa per la gara di casa

“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Nonostante in queste ore sembrerebbe preoccuparsi solamente di quello che potrebbero riuscire a fare McLaren e Red Bull, a Monza, non si può sottovalutare la Ferrari. E non è solo questione di nazionalismi del caso.

Il Cavallino Rampante non ha nulla da perdere in termini di classifica e il pacchetto di aggiornamenti che porterà a Monza potrebbe aiutare la SF-24 ad avvicinare McLaren e Red Bull e, magari, lottare per qualcosa di importante in occasione della gara di casa.

Non ha niente da perdere Charles Leclerc che, tra Belgio e Olanda sembra aver riacquisito un po’ di tranquillità e soprattutto arriva al GP Italia con all’attivo due podi ottenuti nelle ultime due gare. Soprattutto quello ottenuto a Zandvoort (complice anche una strategia azzeccata), è stato una vera sorpresa per il monegasco e per la Ferrari.

Non ha niente da perdere Carlos Sainz che, a Monza, disputerà il suo ultimo GP Italia da pilota della Ferrari e quindi, è ben comprensibile che lo spagnolo voglia fare bene per lasciare un bel ricordo ai tifosi della Rossa.

Tradizionalmente il tracciato di Monza, nelle ultime stagioni, è stato abbastanza favorevole al Cavallino Rampante anche se l’ultima vittoria della Ferrari su questa pista risale al 2019, quando a salire sul gradino più alto del podio fu proprio Charles Leclerc al suo primo anno con la scuderia italiana. Ma la vera forza in più sulla quale il Cavallino Rampante può contare a Monza sono i tifosi. Ogni anno, sebbene la Ferrari non vinca un Mondiale dal lontano 2007, sono davvero tantissimi i tifosi della Rossa che riempiono le tribune a Monza per far sentire tutto il proprio supporto al team italiano.

Incognita asfalto

Sebbene sia tutto pronto per correre a Monza, a creare qualche grattacapo di troppo a team e piloti alla ricerca del set-up perfetto della vettura potrebbero essere il nuovo asfalto e le alte temperature attese per il fine settimana.

Nel corso di quest’anno l’Autodromo Nazionale di Monza ha avviato una serie di lavori per ammodernare le strutture, e all’interno di questo programma è finita anche la pista dove l’asfalto è stato completamente riposato su tutta la sua lunghezza.

Sebbene ciò possa permettere ai piloti di avere maggiore grip in auto, il nuovo mantello stradale essendo stato posato di recente presenta con una colorazione scura e una superficie piuttosto liscia. Questo perché, se non fosse per due sessioni di test aperte alle vetture GT, l’asfalto non è stato ancora “sfruttato”. Proprio uno dei fattori che impensierisce maggiormente piloti e tecnici è il fatto che il mantello stradale non sia stato ancora rodato. Quest’ultima caratteristica, infatti, potrebbe far aumentare le temperature della pista che potrebbero risultare più elevate rispetto al passato superando perfino i 50°C.

Debutto per Antonelli, Sargeant sostituito

E il GP Italia, già appuntamento molto sentito da parte dei tifosi del Bel Paese, quest’anno sarà ancora più speciale grazie al ritorno in pista di un pilota italiano. La Mercedes, infatti, ha reso noto che Andrea Kimi Antonelli prenderà parte alle prove libere 1 al posto di Russell. Il fresco 18enne, attualmente al settimo posto nel campionato di Formula 2, farà il suo debutto ufficiale in un weekend di F1 anche se aveva già testato la W13 a Imola.

Eppure quella di Antonelli non sarà l’unica faccia nuova che vedremo in pista a Monza. Nei giorni scorsi la Williams ha reso noto di aver appiedato Logan Sargeant a praticamente due giorni dall’inizio del GP Italia. Al posto dello statunitense, lasciato a casa dopo l’ennesimo incidente con ingenti danni alla vettura, farà il suo debutto un altro debuttate, Franco Colapinto. Il pilota argentino, preferito a Mick Schumacher, affiancherà Alex Albon fino alla fine della stagione.

Dove è possibile incontrare i piloti?

Se dalla giornata di venerdì l’accesso alla Fan zone all’interno del parco di Monza sarà consentita solo a chi possiede un biglietto per i giorni del GP, giovedì anche chi non ha previsto di assistere a prove libere, qualifiche e gara dalle tribune potrà incontrare i propri beniamini.

L’area riservata ai tifosi, allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello da Alta Velocità, sarà a ingresso libero per giovedì 29 agosto dalle 13.00 alle 19.00. I fans potranno incontrare Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, alle 15.40 mentre i piloti di Formula 2 e Formula 3 saliranno sul palco dalle 16.00 alle 17.00.

Invece, per incontrare i piloti che domenica si daranno battaglia sulla pista di Monza bisognerà attendere le giornate di venerdì e sabato, quando l’accesso alla Fan Zone sarà aperta solo per i possessori dei biglietti per il GP.

Venerdì, prima della sessione di prove libere 1, i fans potranno incontrare i piloti Visa RB Cash APP (ore 10.50), Williams (11.45), Stake Sauber e McLaren (11.55), Aston Martin e Alpine (12.05) mentre nel pomeriggio saliranno sul palco i Team Principal di Haas (14.45) e Stake Sauber (16.35).

Per vedere da un po’ più vicino i piloti della Ferrari bisognerà attendere il sabato. In mattinata sarà la volta dei piloti di Red Bull e Haas (10.20), Mercedes (10.30) mentre per incontrare Charles Leclerc e Carlos Sainz bisognerà attendere fino alle 10.40.