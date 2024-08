Fonte: Ferrari Media Centre Charles Leclerc arriva carico all'appuntamento col GP Monza. La vittoria è l'unico risultato accettabile, c'è la volontà di ottenere un buon risultato davanti al pubblico della Rossa - Photo Antonin Vincent / DPPI

Piloti e team Ferrari concentrati sul prossimo GP Monza, la gara di casa che si corre nel “Tempio della Velocità”, uno dei circuiti con maggiore storia e tradizione al mondo. Un tracciato che presenterà delle novità e dove Charles Leclerc suona la carica galvanizzato dal terzo posto ottenuto in Olanda. Il Cavallino scalpita e Monza è destinata a essere ancora una volta teatro di una battaglia mozzafiato.

L’attesa di Charles Leclerc

Il monegasco arriva carico all’appuntamento al Gran Premio d’Italia. In testa sogna di ripetere la prestazione del GP di Monaco sfruttando degli aggiornamenti che ci si attende possano contribuire ad aumentare il livello di competitività della SF-24. Anche perché la vittoria in realtà è l’unico risultato accettabile. La Ferrari e Charles in particolare, sentono la pressione di dover ottenere un buon risultato davanti al proprio pubblico. Dopotutto era già fiducioso dei risultati al rientro dalla pausa estiva e in parte Zandvoort gli ha dato ragione.

L’ottimo lavoro svolto in Olanda infatti lo ha portato a rimontare dal sesto al terzo posto finale su una pista nella quale i sorpassi sono notoriamente quasi impossibili. Settimo podio stagionale nonché il 37esimo della carriera. In classifica Piloti è terzo dietro a un Lando Norris in grande forma ma che in fin dei conti non è così inarrivabile.

“Non mi capita spesso di essere soddisfatto per un terzo posto, ma sono estremamente contento del lavoro fatto dalla squadra in un fine settimana così difficile. È grandioso iniziare la seconda metà della stagione in questo modo. Monza è il nostro Gran Premio di casa e faremo il massimo per rendere orgogliosi i nostri tifosi” le parole di Leclerc.

Lo scorso anno

Il Gran Premio d’Italia 2023 è stato un evento ricco di emozioni, con Max Verstappen della Red Bull che ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva, un record storico in F1. Nonostante una partenza forte di Carlos Sainz e la straordinaria pole position conquistata il sabato, Verstappen ha preso il comando intorno al 15esimo giro e non ha più ceduto la posizione. Sergio Pérez ha completato la doppietta Red Bull, superando Sainz nelle fasi finali della gara.

Carlos Sainz ha chiuso terzo mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto. Una battaglia intensa tra compagni di squadra che hanno regalato puro spettacolo al pubblico di Monza. La gara è stata caratterizzata da una buona dose di sorpassi e dalla consueta passione dei tifosi italiani, che hanno animato l’autodromo dall’inizio alla fine.

Fred Vasseur arriva all’appuntamento carico e motivato proprio come il suo pilota monegasco: “Arriviamo a Monza su di morale per come siamo riusciti a performare in gara a Zandvoort, a dimostrazione di come in questa Formula 1 molta differenza la faccia anche un’esecuzione perfetta, ovvero la capacità di riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti e sfruttare al meglio il potenziale del pacchetto a disposizione.

Monza è una gara a sé stante sotto ogni aspetto: la pista è unica nel suo genere, è rimasta l’unica super veloce presente in calendario, e quest’anno sarà almeno in parte da riscoprire dato che è stata interamente riasfaltata e anche i cordoli di alcune curve sono stati modificati. Ma per noi è speciale soprattutto perché sappiamo di poter contare sul supporto di decine di migliaia di nostri tifosi che sono pronti a spingerci al massimo e, giustamente, pretendono da noi dei grandi risultati.

Ricorderò per sempre il mio primo Gran Premio d’Italia da ferrarista, il grido di gioia al sabato per la pole position di Carlos e la festa sotto al podio la domenica. L’obiettivo, mio, dei piloti e di tutta la Scuderia – sia la squadra che va in pista che le centinaia di persone operative da Maranello – è tornare a far saltare di gioia i tifosi: per questo ci siamo preparati scrupolosamente e introdurremo sulla SF-24 alcuni aggiornamenti che speriamo ci possano far fare un altro passo avanti in termini di competitività. Ci serve il supporto di tutti i nostri sostenitori, noi ci metteremo anima e cuore“.

Buon compleanno Carlos

Carlos Sainz è pronto a festeggiare il proprio trentesimo compleanno in pista. Una coincidenza che si è già ripetuta 6 volte e che di sicurò motiverà maggiormente la prestazione del pilota spagnolo. Un compleanno che arriva in un momento cruciale della stagione per la Ferrari e dal sapore speciale perché vorrà essere un saluto a ai tifosi del Cavallino che in fin dei conti lo stimano e lo apprezzano per l’impegno e l’eleganza messa nel guidare la monoposto di Maranello.

Una gara di compleanno quella di domenica, ormai da ex e con la consapevolezza che il prossimo sarà la Williams ad aver puntato su di lui per tornare a vincere. Detto ciò, la minor pressione rispetto al compagno di Scuderia potrebbe rivelarsi un fattore determinante nel delineare le sorti complessive della gara e le sue ultime dichiarazioni sembrano presagire il massimo impegno: “Arriviamo a Monza con il morale alto: non vedo l’ora di correre davanti ai nostri tifosi“.

Il rosso e il nero

Durante il weekend del GP di Monza, la Scuderia di Maranello ha deciso di vestirsi con una trama carbon e particolari in Giallo Modena. Presentata già sui social, una tuta speciale nera, come maglia, cappellino e scarpe vestiranno piloti e meccanici mentre resta la curiosità di vedere con quali particolari grafici sarà impreziosita la livrea della monoposto. Questa dedica alla velocità con riferimenti al carbonio hanno stupito tutti visto che una colorazione a sfondo nero non è così frequente nel marketing del motorsport.