Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Grande Punto, quarto posto tra le auto usate con più passaggi di proprietà a gennaio-settembre 2024

Continua l’andamento positivo delle auto usate in Italia. Nei primi nove mesi del 2024 i passaggi di proprietà sono stati in totale 2.329.535, riportano i dati ACI, con un trend mediamente in aumento rispetto a dodici mesi prima. Analizzando le rilevazioni, emerge che diversi modelli particolarmente apprezzati sul mercato di seconda mano oggi sono fuori produzione.

L’esempio più eclatante è la Fiat Grande Punto, il cui successo continua ancora oggi, anche se il suo pensionamento risale al 2012. La concretezza e il senso di solidità le valgono la quarta posizione. Da gennaio a settembre 2024 la produzione del Lingotto ha maturato 65.588 passaggi netti, in aumento del 4,59% rispetto al 2023.

Nella top 10 figurano quasi esclusivamente vetture compatte, sempre più merce rara nelle concessionarie. Con l’inevitabile aumento dei costi di fabbricazione, dettati pure dagli obblighi fissati in Europa per quanto riguarda emissioni e tecnologie di sicurezza, il margine di profitto delle aziende si è assottigliato in maniera importante.

Di conseguenza, diverse aziende hanno già spiegato di voler puntare soprattutto su esemplari di categoria superiore. Tra le principali ricordiamo Mercedes, che vede nella Classe A la propria entry-level. Nel comparto di seconda mano il veicolo della Stella occupa il 14° posto (34.088 passaggi), una berlina media così come l’Audi A5, 18esima (25.656) e la Ford Focus, 19esima (24.750). Rappresenta, invece, il segmento delle monovolume la Fiat 500L, 17esima con 26.581 passaggi di proprietà. Non mancano poi i SUV medi e compatti, dalla Fiat 500X, 15esima (32.358) alla Jeep Renegade, 16esima (30.440), fino alla Nissan Qashqai, 20esima (23.322).

La top 10

Ma andiamo ora a scoprire più popolari. Chiude la top 10 la Smart ForTwo (42.235), il cui stile sbarazzino e anticonvenzionale ha rapito i cuori di diversi conducenti. Piccola e versatile, è la soluzione ideale nelle grandi città, dove, specialmente nelle ore di punta, destreggiarsi tra le vie può diventare un autentico calvario. Un gradino sopra ecco la Volkswagen Polo (43.697), ennesimo classico, capace di portare parecchia fortuna al Costruttore di Wolfsburg, in grado di intercettare un ampio bacino di pubblico grazie a un rapporto qualità-prezzo davvero competitivo.

Con un margine abbastanza ridotto, meglio della Polo ha fatto la Fiat Punto, ottava (44.783). Un altro veicolo storico, retaggio di un passato dalla quale diversi assidui fan dell’azienda piemontese faticano a staccarsi. È labile lo scarto dalla settima alla quinta posizione, occupate nell’ordine dalla Citroën C3 (51.763), dalla Ford Fiesta (52.439) e dalla Volkswagen Golf (53.602). La portacolori tedesca, per cui il conteggio fa riferimento a ogni generazione, costituisce la non utilitaria messa meglio in classifica.

Le prime della classe

Detto della Fiat Grande Punto, ai piedi del podio, riesce a salirci la Lancia Ypsilon con 68.151 passaggi di proprietà (più 26,72%). Mentre la nuova generazione è approdata da poco in commercio, la city car d’antan non smette di piacere. Poco o per nulla ingombrante e raffinata nello stile, gode di numerosi estimatori.

Con 71.928 unità la Fiat 500 è seconda, icona del Belpaese attualmente ancora impegnata a imporsi nella variante elettrica, dal rendimento sotto le attese. E in cima non può che esserci lei, l’unica e inimitabile Fiat Panda, protagonista di ben 190.986 passaggi di proprietà, in crescita dell’11,38% rispetto all’anno scorso.