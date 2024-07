Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Un altro incidente sulla Milano - Meda

Si è schiantato contro tre vetture il conducente della vettura che correva contromano e a fari spenti sulla superstrada Milano Meda lo scorso giovedì 25 luglio, intorno alle 22.30. Il bilancio finale dell’incidente stradale avvenuto nel tratto tra Bovisio Masciago e Varedo in direzione Milano è di tre feriti, di cui due trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza e uno in codice rosso all’ospedale di Lecco, e tre vetture completamente distrutte. Un episodio grave e che pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza delle nostre strade. Scene del genere non dovrebbero mai accadere, anche se fortunatamente stavolta nessuno ci ha rimesso la pelle.

Dinamica incidente

L’auto pirata si è lanciata a velocità molto sostenuta nel senso opposto di marcia sulla statale 35, ed è stata ripresa da un automobilista di passaggio, che per sua fortuna è rimato illeso. Nella clip, che intanto ha fatto il giro del Paese diventando inevitabilmente virale, si scorge in modo nitido l’autovettura grigia che va dritta per la sua strada, a fari spenti, mentre gli altri conducenti tentano di evitarla spostandosi a destra e sinistra della carreggiata, suonando il clacson per esorcizzare la paura. A immortalare questi drammatici momenti è stata una dashcam montata sul cruscotto di una macchina.

Altri incidente sulla Milano – Meda

Dopo l’incidente appena raccontato e che ha raggiunto la ribalta nazionale, sulla Milano – Meda si segnala un altro grave incidente. Stavolta i feriti sono sei a causa di un violento scontro tra due auto, la cui dinamica è ancora di ricostruire. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del comando di Seregno, insieme a 3 ambulanze e all’auto medica, oltre a pattuglie delle forze dell’ordine.

I feriti hanno un’età compresa fra i 22 e i 40 anni, e sono stati trasportati negli ospedali di Desio e Monza San Gerardo in codice giallo e codice verde. Le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi hanno reso inagibile il tratto di superstrada per oltre due ore, con lunghe code che si sono fermate nelle prime ore del mattino.

Una strada che fa discutere

La Milano – Meda è diventata una strada per la quale molti automobilisti richiamano maggiori controlli e soprattutto sanzioni più dure e severe. Una via che in futuro diventerà a pagamento quando, terminati i lavori per la realizzazione di Pedemontana, anche un tratto della Milano-Meda verrà inglobato nell’autostrada a pedaggio. Un vero calvario per gli automobilisti che hanno anche creato un gruppo Facebook per fornire informazioni in tempo reale in merito ad eventuali incidenti e rallentamenti. Post che sono all’ordine del giorno, al pari delle code e degli schianti.

Intanto, fa discutere anche il futuro tratto a pagamento della Milano – Meda, infatti sarà il tratto tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso che verrà inglobato a Pedemontana. Sabatino Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda, aveva spiegato il motivo: “È fondamentale per il rientro dell’investimento“. Una scelta che però potrebbe avere non poche ripercussioni sulla viabilità, con i pendolari che frequentano il tratto ogni giorno che potrebbero cercare strade alternative per evitare il pagamento.