Le discariche abusive, spesso caratterizzate da una montagna di rottami d'auto, sono una piaga diffusa in tutta Italia. Qualcuno però vuol metterci un freno

Il territorio di San Severo, nella provincia di Foggia, è afflitto dal problema dell’abbandono di carcasse di veicoli nelle campagne. Si parla di autentiche discariche abusive che nuocciono all’ambiente, con un impatto devastante. Questi cimiteri ricchi di rottami sono un fenomeno che genera più di un grattacapo, perché oltre a rappresentare un danno per l’ecosistema, deturpano il paesaggio e creano disagi ai proprietari dei terreni. La Polizia Locale di San Severo, guidata dal Comandante Dirigente Ciro Sacco, ha intensificato i controlli nelle aree rurali per contrastare questa pratica illegale. Oltre a ripulire le zone già individuate.

Il supporto della tecnologia per bloccare la proliferazione delle discariche abusive

L’utilizzo di tecnologie avanzate, come fototrappole e droni, si è rivelato fondamentale per individuare i siti di abbandono delle carcasse di auto. Questi strumenti permettono di monitorare le zone più isolate e di raccogliere prove per identificare i responsabili degli illeciti.

Le attività di prelievo e bonifica dei vecchi rottami, in corso da diverso tempo, sono coordinate dal nucleo ambientale della Polizia Locale. Il monitoraggio costante delle micro-discariche e dei siti di abbandono permette di individuare gli autori degli illeciti e di attivare le procedure di bonifica del suolo. Chi ha intenzione di gettare la propria carcassa d’auto in quelle zone è avvertito, la vigilanza è forte e non è più il caso di commettere questo increscioso illecito.

Attività di controllo: cosa ha ottenuto nel corso dell’anno passato

Nel corso del 2024, le attività di controllo della Polizia Locale in materia ambientale hanno portato a:

denuncia di 12 persone per abbandono di rifiuti speciali;

4 sequestri penali per reati ambientali;

35 accertamenti con sanzioni elevate ai sensi del Regolamento di igiene urbana per omessa differenziazione dei rifiuti.

La sindaca di San Severo, Lidya Colangelo, e l’Assessore alla Polizia Locale, Rosario di Scioscio, hanno espresso il loro apprezzamento per l’operato delle forze dell’ordine cittadine e del loro comandante. L’impegno del Corpo di Polizia Locale contribuisce a migliorare la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini sanseveresi in modo dinamico

“Questo fenomeno rappresenta una vera e propria piaga – dichiarano la sindaca Lidya Colangelo e Rosario di Scioscio – per il nostro territorio che arrecano danni significativi ai legittimi proprietari dei terreni, deturpano la bellezza dell’ambiente circostante e avvelenano nostre campagne. L’impegno costante della Polizia Locale, del comandante dirigente Ciro Sacco e di tutto il corpo garantisce azioni concrete di prevenzione e repressione che consentono un tangibile miglioramento della sicurezza e della qualità di vita per i cittadini sanseveresi“.

Una piaga diffusa in tutta Italia

L’abbandono di carcasse di auto nelle campagne è un problema che affligge molte aree del territorio italiano. Oltre al danno ambientale, questo fenomeno rappresenta un rischio per la salute pubblica, in quanto questi relitti possono rilasciare sostanze inquinanti nel terreno e nell’aria, con potenziali gravi conseguenze per tutti quanti.

È importante sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di smaltire correttamente i veicoli a fine vita, utilizzando i centri di raccolta autorizzati. Le autorità locali devono intensificare i controlli e applicare sanzioni severe a chi abbandona illegalmente le auto. Solo attraverso un’azione coordinata tra cittadini e istituzioni si può contrastare efficacemente questo fenomeno e tutelare l’ambiente.