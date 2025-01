Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock La Polizia Stradale segnala minori infrazioni per eccesso di velocità nel 2024

Si respira una nuova aria di sicurezza. È come se, con l’arrivo della riforma del Codice della Strada, un freno invisibile avesse rallentato il ritmo frenetico di chi ignorava le regole. A segnalarlo è il bilancio annuale della Polizia Stradale.

Il report del 2024

Il report del 2024 indica una forte discesa delle violazioni dei limiti di velocità: 465.021 infrazioni rilevate, in calo di oltre il 37% rispetto al 2023. Il dato riporta i valori ai livelli del 2022. Installato su 176 tratte autostradali per un totale di 1.670 km, il sistema Tutor ha svolto un ruolo chiave, capace di registrare più di 315.000 trasgressioni solo nell’ultimo anno.

“I primi dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri fanno segnare un calo tendenziale dell’incidentalità e delle vittime“, sottolinea la Polizia Stradale in un report sul bilancio dell’anno appena mandato agli archivi. Rispetto a dodici mesi prima, le verifiche sono aumentate esponenzialmente, sfiorando i 2 milioni di conducenti, grazie all’impiego di oltre 420.000 pattuglie. Ciò ha permesso di accertare circa 1,6 milioni di infrazioni.

Ai passi avanti ha contribuito il rafforzamento dei controlli su alcol e droga. Sugli oltre 760.000 conducenti controllati, sono state elevate più di 13.000 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e quasi 1.200 denunce per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Polizia Stradale, inoltre, sottolinea che “non sono stati modificati i livelli alcolemici per la guida in stato di ebbrezza ed è stata introdotta la novità dell’alcolock”. Il messaggio fa eco alle dichiarazioni di Matteo Salvini. In diverse occasioni, il leader della Lega e vicepremier ha ribadito come le nuove norme non abbiano alterato le soglie da osservare.

Al tempo stesso, il rischio di incidenti viene ridotto tramite strumenti innovativi, quale l’alcolock. Il dispositivo, adibito a impedire l’accensione del mezzo qualora il conducente abbia un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, verrà applicato esclusivamente ai soggetti recidivi. La misura mira a prevenire ulteriori infrazioni e a proteggere gli utenti da potenziali pericoli.

Crescono le sanzioni più severe

Se un lato diminuiscono le violazioni per velocità, dall’altro si evidenzia un aumento delle sanzioni più severe. Nel 2024, sono state oltre 38.000 le patenti ritirate, con un incremento del 6% rispetto al 2023. Le carte di circolazione sequestrate sono state circa 45.000, in crescita del 3%.

Gli agenti hanno riposto grande attenzione al trasporto professionale, superando i 19.000 accertamenti. A tal proposito, le quasi 15.000 trasgressioni hanno portato al ritiro di 243 patenti e 448 carte di circolazione.

“I dati ufficiali diffusi dalla Polstrada dicono in maniera molto chiara che dall’introduzione del nuovo Codice della strada c’è stato un calo di incidenti stradali e di vittime. Numeri, non chiacchiere, che mettono a tacere molti detrattori”, ha dichiarato Elena Maccanti, capogruppo della Lega in Commissione Trasporti. “Ringraziamo le nostre Forze dell’Ordine che con il loro lavoro di controllo e prevenzione hanno garantito maggiori tutele agli italiani”.

Il bilancio del 2024 conferma che la strada verso una maggiore sicurezza è tracciata, ma non ancora conclusa. Rispettare le regole, guidare con prudenza e sensibilizzare chi ci circonda possono fare la differenza. Ogni automobilista ha il potere di contribuire a un futuro con meno incidenti: basta una scelta responsabile per fare la differenza.