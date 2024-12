Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock Dall'introduzione del Codice della Strada sono diminuiti gli incidenti e le vittime

Meno incidenti e vittime, più sicurezza: sono confortanti le rilevazioni dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Secondo i dati diffusi dal Viminale e dal ministero dei Trasporti, nel periodo dal 14 al 28 dicembre gli incidenti stradali sono diminuiti del 2,8% rispetto a dodici mesi prima. La riduzione è significativa soprattutto se vengono presi a riferimento i sinistri mortali (-20,3%) e le vittime (-25,4%).

“Nei primi 15 giorni di vigore del nuovo codice i morti sono diminuiti del 25%, passando dai 67 del 14-18 dicembre 2023 ai 50 dello stesso periodo di quest’anno”, ha dichiarato Salvini durante una diretta social. Anche gli incidenti con feriti e lesioni segnalano un trend promettente, con riduzioni rispettivamente dell’8 e del 10%. “Vuol dire che ne vale la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica”, ha aggiunto il leader leghista.

Maggiore severità

Le modifiche al Codice della Strada prevedono un inasprimento delle sanzioni su vari aspetti, tra cui la guida in stato di ebbrezza. In occasione delle festività natalizie, gestori di bar e ristoranti hanno criticato la legge, poiché andrebbe a danneggiare la loro attività: una parte propone ora soluzioni alternative al consumo di alcol nei locali, come la wine bag.

Negli auguri agli italiani Salvini ha sottolineato che il limite di 0,5 g/l è rimasto invariato, solo viene posta una maggiore attenzione alla sicurezza. E, comunque, il vicepremier crede sia doveroso adottare il buon senso. Le condizioni dipendono “dal fisico, dall’età, da quello che mangi, dalla vostra condizione di salute”.

Una stretta significativa riguarda, invece, l’uso di droghe: “Se ti fai di cocaina e ti fermano, è giusto che ti ritirino la patente e ti multino”. Per quanto riguarda il ricorso ai farmaci, Salvini ha espresso parole rassicuranti: “Chi usa gli antidolorifici può continuare a farlo come l’anno scorso, anche pastiglie con oppiacei e cannabinoidi. Chiedete al medico dopo quante ore potete guidare e poi potete farlo”. Quindi, ha definito “imbecille” il comportamento di chi combina consumo di alcol e droghe, dati i rischi di tali pratiche.

La replica a Vasco Rossi

Negli ultimi giorni, alcune star, in primis Vasco Rossi, hanno manifestato tutto il proprio dissenso per la politica sulla cannabis. “Io non litigo con nessuno – ha replicato Salvini su TikTok -. Adoro Vasco come artista e come cantante, ma quando parla con sufficienza dell’utilizzo di alcune droghe, secondo me non dà un buon esempio ai giovani”. Ha, dunque, chiarito che i test salivari introdotti rilevano solo consumi recenti: “Non vanno indietro a 3, 4, 5 giorni fa, ma a qualche ora fa”. Inoltre, sull’uso degli autovelox e la gestione delle multe, ha specificato che non saranno consentite “multe in serie” per i varchi delle ZTL o infrazioni analoghe.

Tra le novità del nuovo Codice, un ruolo di rilievo lo gioca la regolamentazione dei monopattini. Con l’introduzione di targa, casco e assicurazione obbligatori, l’esecutivo punta a ridurre il numero di incidenti legali a questi mezzi. “Solo quest’anno – ha osservato il numero uno del Carroccio – sono morti 18 ragazzi, e l’anno scorso ci sono stati 3300 incidenti in monopattino”. La riduzione degli incidenti e delle vittime sembra confermare l’efficacia delle nuove misure, ma resta fondamentale monitorare l’evoluzione nel medio e lungo termine.