‘’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Audi Q5 Sportback

Audi Q5 Sportback si presenta come un’evoluzione della precedente generazione, combinando un design sportivo e muscoloso con un’anima tecnologica e una gamma di motorizzazioni 100% ibride.

La vettura arriverà nelle concessionarie italiane entro il primo semestre del 2025, pronta a conquistare gli automobilisti che ricercano stile, prestazioni ed efficienza. Il tutto declinato in una carrozzeria sì SUV, ma coupé.

Alfa Romeo 33 Stradale

Il team di ingegneri Alfa Romeo ha condotto intensi test dinamici sul prototipo della 33 Stradale presso il mitico circuito di Nardò.

L’erede della straordinaria leggenda del Biscione anni ’60 è attualmente in fase di sviluppo e collaudo sul circuito pugliese, celebre per essere la pista circolare per auto più veloce al mondo.

L’obiettivo era di validare i target prestazionali previsti, tra cui la velocità massima di 333 km/h. Le prove hanno riguardato anche altri parametri cruciali come aerodinamica, prestazioni a pieno regime, temperature massime, sistemi di raffreddamento e insonorizzazione dell’abitacolo.

Kei Car, soluzione per il rilancio dell’automotive?

Tre le soluzioni del Governo per rilanciare il mondo dell’auto ci sarebbe la quella che è stata avanzata dal Mef.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ipotizzato che il modello da seguire è quanto fatto in Giappone negli anni Cinquanta con la diffusione dei modelli chiamati ‘kei car’ che contribuirono ad un rapido sviluppo del settore nel Paese.

Si tratta di auto di dimensioni ridotte, piccole e adatte al traffico e soprattutto più economiche. Vetture che, nei piani del Governo, saranno totalmente elettrificate per cambiare il parco auto circolante per adeguarsi alle prossime direttive europee.