Ecco tutto quello che c'è da sapere riguardo alla STLA Small, la nuova piattaforma del gruppo Stellantis per auto dei segmenti B e C

Stla Small piattaforma Stellantis per le elettriche

In origine le piattaforme per auto elettriche del Gruppo Stellantis erano la eCMP per le vetture più piccole, la EMP2 per quelle compatte. Poi sono arrivate la STLA Medium, la STLA Large e la STLA Frame, ora è in cantiere la STLA Small, la nuova piattaforma destinata alle auto più piccole, quelle dei segmenti B e C, che andrà a sostituire la CMP e anche la sua variante per vetture a zero emissioni, la eCMP. Il loro arrivo è previsto per la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Andiamo allora a conoscere nel dettaglio la nuova piattaforma del Gruppo Stellantis oltre a vedere su quali vetture verrà utilizzata.

STLA Small: le caratteristiche della piattaforma

Come abbiamo detto la STLA Small sarà utilizzata sulle automobili elettriche ma non sarà a uso esclusive delle vetture a zero emissioni, è stata infatti pensata per essere impiegata anche sulle ibride. La lunghezza minima dei veicoli sui quali verrà montata è di 3,60 metri (la Fiat 500e, per fare un esempio, è lunga 3,63 metri).

Le automobili elettriche che utilizzeranno questa piattaforma dovranno avere batterie comprese tra i 37 e gli 82 kWh. Le vetture con le batterie più grandi (quelle appunto da 82 kWh) avranno un’autonomia garantita potrebbe essere anche superiore ai 600 chilometri.

Su quali modelli verrà utilizzata la piattaforma STLA Small?

Abbiamo spiegato in precedenza che la STLA Small sarà utilizzata per le automobili dei segmenti B e C, ma quali sono i modelli che la monteranno? Considerate le dimensioni il fatto che a utilizzarla sarà la Fiat 500e sembra essere scontato: d’altronde la piattaforma è stata realizzata proprio con delle dimensioni che le permettono di essere la base per la vettura simbolo di casa Fiat.

Alla lista dei modelli sui quali la STLA Small dovrebbe essere montata vanno aggiunte anche la Peugeot e-208, la Lancia Ypsilon e anche alcuni modelli della DS. Ma il numero di vetture presenti in questo elenco sembra essere destinato ad aumentare sempre di più, considerando quanto nel Gruppo Stellantis punti su questa sua nuova piattaforma. Le auto dei segmenti B e C di prossima produzione del Gruppo Stellantis sono destinate a utilizzare la STLA Small.

Dove verrà realizzata la piattaforma STLA Small?

Non è ancora noto in quali stabilimenti verrà utilizzata la piattaforma STLA Small, tra quelli candidati ci sono l’impianto di Pomigliano d’Arco ma anche impianti in Francia e Spagna, anche se dal governo ci sono pressioni affinché la produzione avvenga in Italia.

Ricordiamo che nel nostro Paese sono prodotte anche le piattaforme STLA Medium (per l’esattezza nello stabilimento di Melfi) e STLA Large (in questo caso nello stabilimento di Cassino, oltre che in quello di Windsor in Canada). La piattaforma STLA Frame è invece prodotta negli Stati Uniti, per la precisione in Michigan. Nei prossimi mesi se ne saprà di più su dove verrà realizzata la STLA Small, quel che è certo è che arriverà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 e che il Gruppo Stsullantis punti molto su questa nuova piattaforma per le sue auto più piccole.