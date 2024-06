Arriva in Italia Ohme Go, il nuovo caricabatterie per automobili elettriche intelligente e portatile dell'azienda inglese leader del settore

Fonte: CS Ohme Caricabatteria Ohme Go

Se avete un’automobile elettrica o se volete acquistare una dovete sapere che sono arrivo importanti novità per quel che riguarda le cosiddette Wallbox, ovvero le stazioni di ricarica domestiche che potete installare dove volete (nel vostro garage e nel cortile di casa vostra o del vostro palazzo) per poter ricaricare quando volete la batteria senza dover cercare una colonnina di ricarica pubblica. Ohme sta infatti lanciando sul mercato italiano la nuova stazione portatile di ricarica intelligente chiamata Ohme Go, che va ad aggiungersi agli altri prodotti già in commercio.

Ohme: l’azienda leader per ricarica delle auto elettriche

Per chi non la conoscesse, Ohme è un’azienda britannica che è stata fondata nel 2017 ed è ben presto diventata l’azienda leader per le colonnine di ricarica delle batterie delle automobili elettriche nel Regno Unito e in Irlanda ma si sta espandendo sempre più anche nel resto del mondo. Pure in Italia è molto apprezzata, come certificano i dati delle vendite.

Nel Regno Unito e in Irlanda, inoltre, Ohme può vantare di essere il fornitore ufficiale di caricabatterie per auto elettriche del Gruppo Volkswagen, di Polestar, di Mercedes-Benz, di Hyundai e di Volvo Cars.

Ohme Go: le caratteristiche

Ma quali sono le caratteristiche principali del nuovo Home Go? L’aspetto principale e di primaria importanza è che è in grado di connettersi alla rete elettrica nazionale e di regolare la ricarica in maniera autonoma in modo di sfruttare i periodi in cui le tariffe sono più convenienti. In pratica è in grado di farvi risparmiare sulla bolletta.

Il punto di forza di Ohme Go è infatti legato proprio all’intelligenza artificiale che è in grado di offrire le soluzioni migliori per gli automobilisti per permettergli di risparmiare durante la fase di ricarica della batteria. E questo non può che essere un punto a suo favore.

Ohme, non solo Go: tutti i caricabetterie dell’azienda

Come detto in precedenza, Ohme sta ora per lanciare sul mercato italiano la nuova stazione di ricarica portatile chiamata Ohme Go. Ma sono già presenti altri due caricatori: la Home Pro e la ePod S, che resteranno in vendita e potranno quindi continuare a essere acquistate dagli automobilisti proprietari di veicoli elettrici.

Ohme presenta la nuova Wallbox portatile: Go

La nuova stazione di ricarica portatile della Ohme è stata presentata da Umberto De Gaetano, di Ohme Italia. “L’aggiunta dell’Ohme Go per i conducenti rafforza ulteriormente la nostra posizione in Italia per offrire ai conducenti una scelta di soluzioni di ricarica insieme al nostro Home Pro ed ePod”, ha spiegato.

Umberto De Gaetano ha poi illustrato nel dettaglio quali sono tutte le soluzioni a disposizione degli automobilisti sul mercato: “Con il nuovo Go, Home Pro e l’ePod, abbiamo tre ottime opzioni per i conducenti di entrambi i PHEV e i veicoli elettrici. Inoltre, la piattaforma di gestione della flotta di Ohme aiuta anche a supportare i conducenti di auto aziendali e i gestori delle flotte stesse, rafforzando la proposta di Ohme alle imprese”. Insomma, agli automobilisti proprietari di un’auto elettrica non resta che scegliere il caricabatterie più adatte alle proprie esigenze.