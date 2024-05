Fonte: Comunicato stampa Renault La nuova Renault 5 E Tech Electric nella versione Roland-Garros di colore bianco

Può un’automobile essere protagonista di uno dei più importanti di tennis? La risposta è sì e l’auto in questione è la Renault 5 E-Tech Electric realizzata proprio per il Roland-Garros, il torneo Open di Francia di che si giocherà a Parigi dal 20 maggio al 9 giugno. L’azienda automobilistica francese è sponsor dell’evento e per l’occasione ha messo a disposizione una vera e propria flotta formata da 180 veicoli che percorreranno le strade di Parigi e saranno a disposizione degli atleti. Questa nuova versione dell’auto, differente rispetto alla nuova Renault 5, al momento non è in vendita ma arriverà sul mercato a partire dal 2025. Intanto è presentata a un evento sportivo di grande rilevanza a livello mondiale come lo è appunto il Roland-Garros.

Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros: le caratteristiche e le differenze con la nuova Renault 5

Alcune delle differenze tra la Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros realizzata in occasione dell’Open di Francia e la nuova Renault 5 si possono scorgere dando una prima occhiata veloce all’auto. Nella parte inferiore delle portiere anteriori sono presenti i loghi del Roland Garros, oltre a una serie di croci di Sant’Andrea decorative che rimandano all’architettura dello Stade Roland Garros, dove appunto viene disputato il torneo.

Un’altra differenza è data dai cerchi da 18 pollici, particolarmente brillanti e realizzati appunto per questa versione dell’auto. Passando agli interni della Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros, anche nei rivestimenti dei sedili (realizzati interamente con materiali riciclati) troviamo il logo del Roland Garros.

Il logo del Roland Garros è poi presente anche in altre parti dell’auto, da segnalare poi il particolare design di una delle leve poste dietro al volante che è ricorda il manico di una racchetta da tennis. Altro richiamo al tennis è dato dalla superficie di ricarica a induzione dello smartphone che è in gomma rossa, lo stesso colore della terra del campo dove si gioca il Roland Garros. E di colore rosso, come la terra del campo del tennis, lo sono anche i tappetini interni. Insomma, nella Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros sono davvero tanti i richiami all’Open di Francia.

Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros: i colori disponibili

La Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros è stata realizzata in diverse colorazioni: dal bianco madreperla al blu notte satinato, passando al nero perla e al grigio dolomite. Il tetto è invece di colore nero satinato ed è circondato da un bordo di colore bianco.

Quanto costa la Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros?

Come detto in precedenza, la Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros non è ancora in vendita e arriverà sul mercato solamente a partire dal 2025, non è stato però ancora comunicato il prezzo dell’auto in questa speciale versione realizzata per l’Open di Francia. La nuova Renault 5 E-Tech, invece, si può acquistare per un prezzo intorno ai 25.000 euro (il prezzo dipende poi dall’allestimento scelto e dagli optional che si vogliono aggiungere).

Facile quindi immaginare che anche la Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros non costerà meno, ma che arriverà sul mercato a un prezzo almeno uguale se non superiore, considerate le differenze anche a livello estetico che sono presenti con la classica Renault 5 E-Tech Electric.