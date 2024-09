Stellantis ha richiesto il brevetto per il proprio sistema che permette, nelle auto elettriche, di far girare le ruote di 360°: così si rivoluziona lo sterzo

Fonte: 123 RF Stellantis brevetta le ruote che si girano di 360° per auto elettriche

Ve la immaginate un’automobile le cui ruote possono girare su se stesse, permettendo così al mezzo di muoversi un po’ come se fosse un carro armato? Nel caso in cui riusciate a pensare a un’auto così, sappiate però che non siete i primi a farlo. E no, non siete state anticipati da qualche sceneggiatore di Hollywood (o almeno non solo) ma anche dagli ingegneri di Stellantis che, a inizio del 2023, hanno presentato una richiesta di brevetto negli Stati Uniti per un sistema che permette alle ruote di girare di 360° e all’auto su cui sono montate di girarsi proprio come fosse un carro armato.

Stellantis: il brevetto per le auto che ruotano su se stesse

Il progetto delle ruote in grado di girarsi di 360° è per le automobili elettriche e il motivo per cui è stato pensato per questo tipo di vetture è abbastanza semplice: vista l’assenza di molte componenti meccaniche presenti nelle auto a motore termico, è più semplice progettare nuove componenti da poter installare.

Come ogni tecnologia, anche questa per far sì che abbia successo è necessario che sia semplice da poter utilizzare. I brevetti presenti dal gruppo Stellantis mostrano che in effetti potrebbe essere molto semplice per l’automobilista far girare le ruote delle proprie auto: gli basterà schiacciare il tasto giusto sullo schermo touch o sul volante per attivare questa opzione.

Ma come è possibile far ruotare le quattro ruote di 360°? Questo potrebbe essere possibile grazie a quattro piccoli motori che verrebbero installati sulle ruote (uno per ruota). Non resta che attendere per vedere se davvero questa tecnologia vedrà la luce.

Su quali auto può essere applicato questo brevetto di Stellantis?

Abbiamo detto in precedenza che Stellantis ha pensato alle ruote in grado di girarsi per le proprie vetture elettriche, ma non comunque per tutte. Questa tecnologia potrebbe essere applicata una sulla versione elettrica della nuova Jeep Wrangler, che è stat anticipata dal concept Magneto.

Si tratta di un fuoristrada possente, adatto per strade sterrante e percorsi impervi: alla guida di quest’auto potrebbe essere utile poter usufruire di una tecnologia come quella che Stellantis ha brevettato. Certo sarebbe molto più utile per un’auto di questo tipo rispetto a un normale veicoli pensato per viaggiare in città o comunque su classiche strade d’asfalto.

I sistemi simili a quello di Stellantis

Stellantis non è l’unica azienda ad aver pensato a un sistema simile, in precedenza lo stesso ha fatto anche la Mercedes che ha montato una tecnologia pressoché identica sulla Mercedes Classe G 580 elettrica. E lo stesso ha fatto anche la YangWang per il suo fuoristrada elettrico U8.

Auto che si girano come carri armati: i dubbi

Ci sono però anche alcuni dubbi riguardo a questa tecnologia, il principale è: ma è davvero utile avere un’auto con le ruote in grado di girarsi di 360°? Certo favorirebbe alcune manovre ma l’utilizzo di questa tecnologia potrebbe essere molto limitato, anche se utilizzata per automobili come la già citata Jeep Wrangler che è nata per percorrere anche strade sterrate e non le classiche asfaltate.