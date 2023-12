Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito ufficiale Elli VW Wallbox Volkswagen

Le auto elettriche stanno rivoluzionando non solo il mondo dei trasporti, ma anche il nostro approccio all’energia domestica. Volkswagen, con il suo recente aggiornamento del software ID. per modelli con batterie da almeno 77 kWh netti (82 kWh lordi), ha fatto un passo significativo in questa direzione. Questo aggiornamento permette alle auto ID. di funzionare come generatori di energia per le case, un’innovazione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo all’uso dell’energia in casa.

Un nuovo ruolo per le auto elettriche

L’aggiornamento 3.5 del software ID. di Volkswagen trasforma le auto elettriche in molto più che semplici mezzi di trasporto. Queste vetture ora possono alimentare una casa per due giorni interi, grazie alla loro capacità di stoccaggio energetico. Questo significa che in caso di emergenza, o quando l’energia solare non è sufficiente, le auto ID. possono intervenire, fornendo energia elettrica essenziale.

Le auto elettriche ID. possono lavorare in sinergia con i sistemi fotovoltaici domestici. Nei giorni nuvolosi o durante la notte, quando i pannelli solari non producono energia, le auto ID. possono compensare questa mancanza. Ciò permette una gestione dell’energia più efficiente e riduce la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.

I proprietari delle auto ID. hanno ora la possibilità di scegliere se utilizzare l’energia accumulata nell’auto o attingere dalla rete elettrica. Questa flessibilità non solo offre un potenziale risparmio sulla bolletta energetica, ma permette anche un maggiore controllo sull’uso dell’energia in casa.

Il futuro: auto e rete elettrica collaborano

Volkswagen prevede che, in futuro, le sue auto elettriche potranno addirittura inviare energia alla rete elettrica principale. Ciò potrebbe aiutare a stabilizzare la rete in momenti di elevata domanda o durante interruzioni, evitando blackout o riduzioni di potenza. Questa capacità di interazione bidirezionale segna un notevole passo avanti verso un sistema energetico più integrato e flessibile.

A Stenberg, in Svezia, Volkswagen sta già testando questa tecnologia. In collaborazione con HagerEnergy, hanno avviato un progetto pilota in cui l’energia per le case proviene direttamente dalle auto elettriche. Klas Boman, a capo del progetto, mira a creare un insediamento sostenibile e future-proof, dimostrando l’importanza di innovazioni come questa.

Compatibilità e espansione futura

Attualmente, la funzione di carica bidirezionale è compatibile solo con la power station S10 E Compact di HagerEnergy. Tuttavia, Volkswagen ha in programma di ampliare la compatibilità con altre wallbox nei prossimi mesi. Questo impegno nel migliorare e espandere le capacità delle loro auto elettriche mostra quanto l’azienda sia seriamente intenzionata a far parte di un futuro energetico più sostenibile e interconnesso.

Le ID. di Volkswagen sono ora più che semplici auto: sono diventate componenti vitali di un nuovo ecosistema energetico. Questa evoluzione non solo sottolinea l’impegno di Volkswagen verso la mobilità sostenibile, ma apre anche la strada a un futuro in cui le auto elettriche sono centrali nella rete energetica domestica e globale. Con la capacità di fungere da generatori di emergenza, di integrarsi con sistemi fotovoltaici e di contribuire alla stabilità della rete elettrica, le auto elettriche di Volkswagen stanno dimostrando che possono essere molto di più di semplici veicoli. Questo cambiamento di paradigma non solo promuove un modello di vita più ecologico, ma rafforza anche l’interconnessione tra mobilità e gestione dell’energia, portando a un futuro più sostenibile e resiliente.