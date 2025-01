Fonte: Raffaele Gomiero Xiaomi annuncia la sua elettrica da 800 km di autonomia

Xiaomi si lancia ufficialmente nella sua avventura all’interno del mondo automotive anche in Italia, presentando ufficialmente agli occhi non solo della stampa, ma anche del grande pubblico, la sua SU7, berlina di classe premium che ha avuto un notevole successo fin dalle prime indiscrezioni. Proprio in seguito alle grandi richieste, l’azienda cinese ha dovuto aumentare il target di unità prodotte ben oltre le 100.000 inizialmente previste, e questo è indicativo di quanto potrebbe vendere anche in Italia, dato che a livello di vendite ha battuto persino Tesla.

Ne avevamo già parlato qualche mese fa in un primo articolo, ma recentemente abbiamo avuto l’occasione di toccare con mano (purtroppo solo a livello statico) la versione SU7 Max e di farci spiegare dai manager dell’azienda alcune delle caratteristiche dell’auto e il nostro iniziale entusiasmo non è stato affatto smorzato, anzi tutt’altro. La Xiaomi SU7 è un’auto dalle prestazioni importanti, ma che si può collocare tranquillamente anche nella fascia per famiglie, dato il suo grande spazio interno.

Prestazioni

Grazie a delle nuove batterie ultra-performanti, la Xiaomi SU7 Max garantisce 800 km di autonomia e 265 km/h di velocità massima, con un’accelerazione 0 -100 km/h di 2,78 secondi, davvero impressionante. Il merito di tali prestazioni va ai due motori HyperEngine V6 e V62 che sono in grado di erogare complessivamente 495 kW (673 CV) e 838 Nm di coppia. Per quanto riguarda la ricarica non vi preoccupate, grazie alla ricarica veloce basteranno circa 19 minuti per passare dal 10% all’80% di batteria. Cinque le mappature presenti: comfort, sport, sport+ e ben due completamente personalizzabili. Come livello di guida autonoma la serie SU7 supporto il livello 3, inoltre grazie a un avanzatissimo sistema composto da 11 telecamere insieme a un sensore LiDAR è in grado non solo di rilevare (e visualizzare a schermo) qualsiasi tipo di veicolo o ostacolo nel raggio di 600 metri, ma anche di identificarne l’altezza.

Esterni

Partendo dall’estetica, la Xiaomi SU7 si presenta con linee morbide e affusolate, con richiami che per molti possono ricordare la Porsche Taycan, come si è letto online in questi giorni, e noi possiamo solo confermarlo dopo averla vista con i nostri occhi. Il primo impatto è stato di una vettura ben studiata nei dettagli e soprattutto molto aerodinamica, dato che tutto il design estetico vuole trasmettere quanta cura è stata messa nelle prestazioni aerodinamiche.

Come misure i suoi 4,95 metri di lunghezza di vedono, ma il suo passo di 3 metri, permette di avere un ottimo comfort di bordo, soprattutto per chi sta dietro. Sempre a livello di misure la SU7 Max è larga 1,96 e alta 1,45 metri, con un peso di circa 2.000 kg (in base alla versione scelta) e un coefficiente aerodinamico di 0,195, decisamente non male. Le colorazioni disponibili saranno 10 al momento della disponibilità e sempre a proposito di colori, non si possono non notare i freni Brembo con pinze gialle che spiccano dai cerchioni da 19” (ma si possono avere anche da 20” e 21” Pirelli P Zero).

Interni

All’interno regnano l’eleganza, il minimal ma soprattutto la comodità, sia per chi sta davanti, sia per i passeggeri seduti sui sedili posteriori, che sono comodi e spaziosi anche se si è in tre. Il display centrale da 16.1” touch domina tutto l’abitacolo con la piacevole presenza di alcuni tasti fisici posizionati sotto di esso per accedere velocemente ad alcune funzionalità, mentre dietro il volante si trova un più piccolo display da 7.1” dove è possibile visualizzare la velocità e altre informazioni essenziali, ma che non necessitano di un display più grande. Particolarmente capiente il bagagliaio che vanta ben 517 litri, ma sotto il cofano anteriore c’è un ulteriore bagagliaio (frunk) da 105 litri, al momento il più grande della categoria, per cui lo spazio a bordo non manca di certo.

Tra gli accessori che si possono ordinare al momento dell’acquisto vale davvero la pena citare un piccolo frigorifero installabile alla fine del tunnel centrale (in modo da sbucare a ridosso dei sedili posteriori) dove si possono mettere un paio di bottigliette d’acqua e un profumatore d’ambienti personalizzabile, da posizionare all’inizio del tunnel centrale proprio sotto il display principale nel vano dedicato. Apprezzato il fatto di poter agganciare degli accessori fisici al display principale, come ad esempio la pulsantiera inferiore compresa di volume e tasti per il controllo del clima, un supporto per lo smartphone e un orologio, ma l’azienda non esclude che in futuro ne arriveranno degli altri. Sempre a proposito di accessori, c’è anche la possibilità di agganciare ai sedili posteriori dei tablet aggiuntivi Xiaomi tramite dei supporti, ovviamente anche questi tablet di fonderanno con l’ecosistema Xiaomi di bordo e permetteranno (oltre di usufruire dei contenuti installati) anche di gestire alcune impostazioni della vettura, specialmente quelle dedicate ai passeggeri posteriori.

Infotainment e prezzi

Veniamo alla parte più interessante: l’infotainment di bordo. Il display di cui abbiamo parlato prima è ovviamente il fulcro dell’infotainment e oltre a gestire una moltitudine di parametri, può anche collegarsi al vostro sistema smart home di casa e interfacciarsi con gli elettrodomestici. Volete accendere l’aria condizionata del salotto mentre state parcheggiando o far partire la lavatrice quando sapete che vi manca circa mezz’ora per arrivare a casa? Basta selezionare elettrodomestico e funzione e il gioco è fatto.

Come sistema audio ad accoglierci c’è un impianto Dolby Atmos con ben 7 speaker e una resa sonora di altissima qualità, naturalmente è possibile sfruttare ogni tipo di applicazione per la riproduzione musicale che solitamente si utilizza. Il sistema operativo installato è Xiaomi HyperOS (anche se la versione che abbiamo visto era purtroppo in cinese) e da quello che abbiamo visto ci permette un controllo davvero completo dell’auto in ogni suo aspetto. Sarà possibile controllare in tempo reale le telecamere, l’equalizzazione del volume, cosa visualizzare nel display, accedere al proprio cloud Xiaomi e di conseguenza ai propri file personali e davvero moltissimo altro. Come prezzi si vocifera di 28.000 euro per la SU7 e 38.000 euro per la versione SU7 Max, ma ovviamente verranno confermati solo quando sarà ufficializzata la vendita in Italia.