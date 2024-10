Xiaomi SU7

La SU7 ha avuto un grande successo e da parte della Xiaomi c’è ora tutta l’intenzione di sfruttare questo successo. Non a caso è stata annunciata l’evoluzione della berlina: la SU7 Ultra. Si tratta di un modello sportivo, ad altissime prestazioni che saprà certamente conquistare gli amanti della velocità. Andiamo allora a conoscere nel dettaglio la Xiaomi SU7 Ultra vedendo quali sono tutte le sue caratteristiche e tutto quello che c’è da sapere. Prima però è doveroso segnalare che la Xiaomi ha annunciato anche un altro modello, un Suv che ha come nome in codice MX11.

Xiaomi SU7 Ultra: i motori e le prestazioni

Tra i principali punti di forza della Xiaomi SU7 Ultra ci sono i tre motori elettrici che conferiscono una grande potenza all’auto: due sono posteriori e sono denominati V8, uno è anteriore ed è denominato V6. La potenza complessiva conferita dai tre motori all’auto è di 1.548 CV.

E a proposito di potenza, è doveroso sottolineare che la Xiaomi SU7 Ultra è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 1,97 secondi. In pratica poco più di un semplice battito di ciglia. Per arrivare invece alla velocità di 200 km/h, sempre partenza da zero, sono necessari appena 5,96 secondi.

Restando in tema prestazioni, la velocità massima che la Xiaomi SU7 è in grado di raggiungere è di 350 km/h. E se mentre l’auto sfreccia è necessario effettuare una frenata all’improvviso? La capacità di frenata con una forza di 2,36 G consente all’auto di arrestarsi in appena 25 metri se la sua velocità è di 100 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra: la carrozzeria

Altra caratteristica della Xiaomi Su7 Ultra che va sottolineata riguarda la carrozzeria, che è realizzata prevalentemente in fibra di carbonio: questo consente di rendere più leggera l’auto, che risulta comunque pesante anche per via dei tre motori elettrici che sono montati al suo interno. Il peso complessivo del veicolo è infatti di ben 1.900 kg.

Ma grazie alla carrozzeria più leggera, realizzata per lo più in fibra di carbonio, viene ovviamente favorita la potenza e consente all’auto di avere prestazioni migliorare e raggiungere quelle che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente.

Xiaomi SU7 Ultra: le dimensioni

Passiamo ora ad analizzare le dimensioni della Xiaomi SU7 Ultra. L’auto della casa cinese ha una lunghezza superiore ai 5,2 metri, la larghezza è invece superiore ai 2 metri. Come ogni auto sportiva ha un baricentro basso, l’altezza è infatti di 1,4 metri. Buona la capacità del bagagliaio, se si tiene in considerazione anche la categoria di cui fa parte quest’auto: è infatti di 493 litri.

Lunghezza Xiaomi SU7 Ultra: 5.260 mm

Larghezza Xiaomi SU7 Ultra: 2.060 mm

Altezza Xiaomi SU7 Ultra: 1.400 mm

Capacità bagagliaio Siamo SU7 Ultra: 493 litri.

Siamo SU7 Ultra: il prezzo

Ma quanto costa la Xiaomi SU7 Ultra? Il prezzo con cui sarà messa in vendita non è ancora stato annunciato. Bisognerà quindi attendere per scoprirlo anche se pare evidente che l’auto della casa automobilistica non sarà un modello per tutte le tasche: le caratteristiche che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti lo dimostrano. Non resta che attendere.