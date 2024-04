A Mirafiori è stato inaugurato il polo di Stellantis. L'ad Tavares: "Per guidare le operazioni in tutto il mondo partiamo dalle nostre origini in Italia, Francia e Usa"

Fonte: 123rf Pezzi di ricambio della fabbrica

Il nome Mirafiori è, inevitabilmente, associato al mondo dell’automobile. Il quartiere alla periferia di Torino ha visto nascere e crescere la Fiat ma ora ha visto nascere anche il nuovo centro per la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione eDct che sono destinati alle vetture ibride. Nella giornata di mercoledì 10 aprile 2024, infatti, è stato inaugurato il nuovo centro di Stellantis. Al taglio del nastro erano presente anche l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, oltre al Stellantis eDct plant manager, Leonardo Rossi. Non sono mancate neanche le istituzione cittadine e regionali, rappresentate dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Tavares: “Stellantis parte delle proprie origini”

Il fatto che il nuovo centro per la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione eDct, che verranno montati sulle automobili ibride, sia nato proprio a Torino (a Mirafiori, per la precisione) non è affatto casuale.

“Per guidare le proprie operazioni in tutto il mondo, Stellantis parte dalle proprie origini in Italia, Francia e Stati Uniti”, ha spiegato proprio Carlos Tavares a margine dell’evento, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

L’amministratore delegato di Stellantis ha poi parlato dell’importanza che ha il centro di Mirafiori per l’azienda: “Tra tutte, Mirafiori è unica per Stellantis perché sta diventando un centro operativo completo che riunisce funzioni centrali, sviluppo tecnologico, produzione e attività di economia circolare”.

Ma il nuovo centro per la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione eDct non è il primo progetto messo in atto da Stellantis nel polo di Mirafori: ne sono al momento stati realizzati anche altri sette, tra cui il Battery Technology Center, il Circular Economy Hub, il grEEn-campus e la sede globale di Pro One. “Per questo la sua profonda trasformazione, con otto nuove attività assegnate a Torino dalla creazione di Stellantis, richiede attenzione, formazione e investimenti con cui continuare a offrire veicoli, tecnologie e servizi che possano conquistare clienti in tutto il mondo”, ha concluso Carlos Taveres nel suo intervento.

Stellantis: i progetti per il futuro di Mirafiori e non solo

Il nuovo centro di produzione di Stellantis inaugurato a Mirafiori ha come obiettivo quello di arrivare a produrre 2.100 pezzi al giorno, il che significa circa 600.000 cambi elettrificati all’anno.

Come ha anche sottolineato Carlos Taveres, questo nuovo centro di produzione fa parte di un progetto più ampio del gruppo Stellanti che è quello di realizzare il Mirafiori Automotive Park 2030, ovvero trasformare lo storico sito che ha fatto la storia dell’automotive italiana in un polo all’avanguardia, unico nel suo genere a livello mondiale e che dovrà ospitare attività di progettazione, sviluppo ma anche produzione. Un progetto per cui Stellantis ha stanziato oltre 240 milioni di euro.

Il polo Mirafiori, nei piani di Stellantis, avrà quindi un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati per i prossimi anni riguardo alla vendita di veicoli ibridi ed elettrici. Il centro di Torino, inoltre, lavorerà a stretto contatto con quello di Metz, in Francia, per lo sviluppo e la realizzazione di un dispositivo che integri un motore elettrico da 21 kW in una trasmissione a doppia frizione.