Fonte: Ufficio Stampa Omoda & Jaecoo Una produzione in tempi record: la sfida di Omoda 7

Si può assemblare un’auto in un minuto? Sembra il classico titolo acchiappa clic che si potrebbe trovare su internet, invece è la realtà. Ci hanno pensato i cinesi di Omoda & Jaecoo a dimostrare l’evoluzione che intercorre nel campo della produzione automotive, e il merito va alla Omoda 7 figlia di un “assemblaggio super veloce” e che dimostra i passi in avanti che hanno compiuto i cinesi nell’ecosistema delle quattro ruote.

Tempi da record per la produzione

Si parla di tempi da record per la costruzione del primo prototipo di convalida di Omoda 7, che ha messo in mostra le capacità di progettazione, ricerca e sviluppo che sono state affinate da Omoda & Jaecoo. Il marchio, presente anche sul mercato italiano da alcuni mesi, ha compiuto un’impresa con quei 60 secondi che sono stati sufficienti per realizzare un’auto da zero. Interessante il modo nel quale i tecnici del marchio asiatico hanno compiuto progressi nel sistema di produzione intelligente, costituito da migliaia di robot di precisione intelligenti e all’avanguardia. In questa operazione il controllo viene esercitato su ogni dettaglio del processo di assemblaggio.

Producendo modelli pensati per l’esportazione, lo stabilimento cinese si avvale di linee automatizzate totalmente digitali. L’impianto rappresenta una piattaforma moderna in grado di ospitare di una produzione intelligente, efficiente, flessibile, altamente integrata, automatizzata, di precisione e a basso impatto ambientale, in modo da garantire la migliore efficienza produttiva e la massima qualità del prodotto.

L’attenzione di Omoda & Jaecoo su alcuni temi importanti

La strada che porta alla realizzazione del SUV Omoda 7 è comandata dalla digitalizzazione, dall’intelligenza e dalla tecnologia IoT (Internet of Things) e raggiunge l’automazione totale dei processi chiave. Le Omoda 7 che escono dalla linea di produzione sono il miglior esempio di ciò che, in breve tempo, la realtà asiatica è riuscita a guadagnare. La catena di assemblaggio intelligente e altamente automatizzata continuerà a guidare il progresso industriale aprendo la strada alla produzione di altri modelli di elevata qualità e alta efficienza, destinati a tutti i mercati del globo.

La fabbrica dove vengono concretizzate le Omoda 7 corrisponde alla richiesta di protezione ambientale e si impegna a realizzare un ambiente sostenibile e a basse emissioni. Già adesso, il 15-20% del fabbisogno energetico proviene da fonti rinnovabili. L’obiettivo per il domani è quello di raggiungere gli stessi elevati standard di energie rinnovabili degli impianti produttivi, così come definiti dall’Unione Europea. Nuove tecnologie per il risparmio energetico e per lo sfruttamento di energia pulita consentiranno di abbassare efficacemente le emissioni e contribuiranno alla protezione del pianeta.

Un oggetto alla moda

Con la certificazione del primo gruppo di “Omoda 7 Co-creation Officers”, all’International User Summit Omoda & Jaecoo di metà ottobre, si inaugura una nuova era che apre a infinite possibilità. Omoda 7 integra perfettamente un design alla moda e personalizzato con tecnologie intelligenti. Il contributo di leader e appassionati di moda a livello mondiale permetterà di esplorare nuove visioni dei futuri modi di viaggiare, guidando le nuove tendenze del design automobilistico. In poche parole, questo veicolo che sarà presto destinato anche al mercato italiano risponde a molteplici esigenze, tanto di sostenibilità quanto di pura immagine.