La famiglia targata Romeo Ferraris si allarga con un nuovo marchio: arriva MOKE International, il brand dedicato alla realizzazione di vetture piccole ma divertenti come la mitica spiaggina di James Bond.

La storia della decappottabile MOKE iniziò nel 1959, quando venne costruita per la prima volta da Sir Alec Issigonis per uso militare. Nel corso degli anni è diventata una vera e propria icona di stile, conquistando il mondo dello spettacolo: non a caso è stata protagonista di ben quattro film della celebre saga cinematografica dell’agente 007 James Bond.

Una delle scene più famose della Moke è quella all’inizio del film “Live and Let Die” del 1973: James Bond, interpretato da James Moore, arriva sulla piazzetta dell’isola di San Monique proprio a bordo della spiaggina.

Auto dallo stile unico e inconfondibile, è stata scelta da personaggi di fama internazionale come l’attrice francese Brigitte Bardot e il musicista inglese ex Beatles Paul McCartney. Nel 1993, dopo decenni di successi, terminò la produzione della MOKE.

Quello che sembrava un addio fu solo un arrivederci perché 25 anni dopo, grazie alla riprogettazione firmata dal designer britannico Michael Young, ci fu la rinascita del brand e nel 2018 ripartì la produzione in Europa.

Quattro anni più tardi, nel 2022, MOKE International riuscì a lanciare un prodotto unico e innovativo, trasformando inoltre nel primo marchio automobilistico degli anni Sessanta capace di diventare a zero emissioni: fu la rinascita in chiave elettrica della mitica spiaggina di James Bond.

Nacque così l’Electric MOKE, un’auto che rappresenta la perfetta soluzione per gli appassionati di motori desiderosi di rispettare l’ambiente. Quello della salvaguardia del pianeta è un aspetto fondamentale per la Casa britannica, non a caso è partner e sponsor della Blue Marine Foundation, un’organizzazione impegnata globalmente nella protezione degli oceani e della fauna marina.

L’autonomia della nuova MOKE elettrica è di 90 chilometri, mentre il tempo di ricarica è di quattro ore: l’80% della batteria, è capace di essere rigenerata in appena 120 minuti. La vettura è disponibile in pronta consegna al prezzo di listino di 40.250 euro e si potrà scegliere tra cinque vivaci colorazioni: Sunset Orange, Scuba Blue, Sunlight Yellow, Granite Grey e Wave Blue.

Il progetto Romeo Ferraris-MOKE

MOKE arriva dal Regno Unito e va ad aggiungersi alla lista di costruttori britannici come Caterham e Morgan di cui la Romeo Ferraris è importatore e retail partner. Il Direttore Generale di Romeo Ferraris, Michela Cerruti, ha parlato così dell’arrivo di MOKE nell’orbita dell’azienda italiana fondata a Milano nel 1965:

“È davvero un piacere per noi accogliere MOKE International nella nostra famiglia, diventando importatori e retail partner di questo brand. Si tratta di un marchio che si allinea alla perfezione con i nostri valori, non solo per la sua storia e il suo stile inconfondibile, ma anche per l’occhio di riguardo che ha verso l’ambiente grazie al loro recente progetto interamente elettrico, che nella nostra storia abbiamo persino sposato nel nostro Reparto Corse. Aggiungere un prodotto simile al nostro listino è un onore per noi, e siamo certi che i nostri clienti sapranno apprezzare questa tipologia di vettura”.