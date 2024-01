Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: RM Sotheby's La Spiaggina Boano del 1958 che fu di Gianni Agnelli torna all'asta

Un gioiello d’altri tempi che sembra appena uscito dal laboratorio di un geniale artigiano: i fortunati partecipanti all’esclusiva asta di Sotheby’s che si terrà a Parigi a fine mese avranno di che rifarsi gli occhi. All’asta, insieme ad alcune delle auto d’epoca più belle al mondo, ci sarà anche la Fiat 500 Spiaggina Boano che fu dell’Avvocato Gianni Agnelli.

La Spiaggina del 1958, che è anche apparsa sulla rivista Vogue, è con ogni probabilità un esemplare unico. Come spiega la Casa d’aste, l’Avvocato ne fece realizzare due: una Spiaggina fu donata ad Aristotele Onassis, mentre l’altra restò nella disponibilità degli Agnelli. Della prima, però, sembra essersi persa ogni traccia.

All’asta la Spiaggina Boano di Gianni Agnelli

La Fiat 500 Spiaggina di Gianni Agnelli andrà all’asta per Sotheby’s il prossimo 31 gennaio, in occasione del salone di Rétromobile a Parigi, un grande evento dedicato alle più belle auto d’epoca. La vettura più amata dall’Avvocato Agnelli viene presentata dalla Casa d’aste come “un capolavoro costruito a mano”, e non è un caso. L’incredibile Spiaggina è frutto di una specifica richiesta di Gianni Agnelli, che nel 1958 ordinò due esemplari speciali di Fiat 500 a Mario Boano – che era già passato dalla Pininfarina degli albori alla Carrozzeria Ghia.

Una delle due auto venne regalata ad Aristotele Onassis, mentre l’altra fu registrata a nome di Gianni Agnelli, che la utilizzava “per intrattenere amici e dignitari nella spettacolare Villa Leopolda a Villefranche-sur-Mer, in Francia”. Costruita sfruttando il pianale e le componenti meccaniche di quella che Sotheby’s chiama “la umile Fiat 500”, la Spiaggina dell’Avvocato presenta un’elegante carrozzeria aperta, rifiniture in legno, sedili anteriori intrecciati e una lussuosa panca posteriore in tessuto per i passeggeri.

Un esemplare unico per la seconda volta all’asta: il prezzo

Si ritiene che l’esemplare in vendita a Parigi sia l’unico sopravvissuto: dopo essere stata donata al pilota Bernardino Aiassa negli anni Settanta, l’auto – che aveva già segnato il trend di diverse estati grazie a un’apparizione sulla rivista Vogue – fu trasferita a un altro proprietario. Scoperta di recente da un noto collezionista torinese, la Fiat 500 Spiaggina di Agnelli (non restaurata e originalissima) è stata infine esposta al Concorso d’Eleganza Villa d’Este nel 2018, per finire in vendita nel 2022 con una base d’asta di 400mila euro.

Allora, all’incanto di auto d’epoca che si tenne presso la Galleria Sant’Agostino, l’ultima Spiaggina Boano esistente restò invenduta, nonostante un valore stimato di circa un milione di euro. Oggi, il capolavoro della Bella Vita si appresta a trovare un nuovo proprietario con un prezzo di partenza più basso, fissato da RM Sotheby’s a 270mila euro. Viste anche le sue eccellenti condizioni, sottolinea la Casa d’aste, “questa notevole rarità è in grado di aggiungere un tocco di gioia e di classe anche nella più prestigiosa delle collezioni”.

L’asta si svolgerà il prossimo 31 gennaio alle Salles du Carrousel, nel Palazzo del Louvre. Oltre alla Spiaggina dell’Avvocato, i fortunati collezionisti troveranno in vendita vetture leggendarie e dal fascino indiscutibile, come una Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina del 1969 e una rarissima Ferrari Dino 246 GTS by Scaglietti del 73 nella tinta Marrone Dino Metallizzato.