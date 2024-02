Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: 123RF Sul mare pale eoliche

L’ambizione umana di sfruttare le forze della natura a favore del progresso tecnologico non ha mai avuto confini, e il WindFloat Atlantic ne è la prova vivente. Questo parco eolico galleggiante, situato nelle acque atlantiche al largo delle coste del Portogallo, rappresenta una pietra miliare nel cammino verso un futuro energetico sostenibile e rinnovabile.

La nascita di un gigante

A 20 km dalla costa di Viana do Castelo, il WindFloat Atlantic emerge come un gigante benevolo, dominando l’orizzonte con le sue turbine maestose. Frutto della collaborazione tra leader del settore energetico come EDPR, ENGIE, Repsol e Principle Power, questo progetto ha visto la luce nel 2019, con l’obiettivo di dimostrare che l’energia eolica offshore può essere sia sostenibile che economicamente vantaggiosa.

Con tre turbine eoliche Vestas da 8,4 MW ciascuna, montate su piattaforme galleggianti semisommergibili, il WindFloat Atlantic ha stabilito nuovi standard nel campo dell’energia rinnovabile. Nel 2023, ha generato un impressionante quantitativo di 80 GWh di energia, superando il proprio record precedente e fornendo energia pulita a oltre 25.000 famiglie. Questa capacità di produzione, insieme alla riduzione annuale di circa 33.000 tonnellate di emissioni di CO2, evidenzia il potenziale inesplorato dell’energia eolica offshore.

Vantaggi e innovazioni

La vera forza del WindFloat Atlantic non risiede solo nella sua capacità di produzione energetica, ma anche nella sua straordinaria resilienza. La struttura semisommergibile ha dimostrato di resistere a condizioni meteorologiche estreme, inclusa la tempesta Ciarán, con onde alte fino a 20 metri e venti che hanno raggiunto i 139 km/h. Questa resilienza non è solo un tributo all’ingegneria dietro al progetto, ma anche un promemoria della necessità di sviluppare infrastrutture energetiche capaci di sopportare gli imprevedibili cambiamenti climatici.

La tecnologia alla base del WindFloat Atlantic offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali stazioni eoliche offshore fisse. La capacità delle piattaforme galleggianti di adattarsi alle mutevoli condizioni del vento, senza il bisogno di occupare prezioso suolo, apre nuove prospettive per l’installazione di parchi eolici in località fino ad ora inesplorate. Inoltre, la progettazione avanzata della piattaforma minimizza gli effetti delle onde e dei movimenti superficiali, consentendo un funzionamento ottimale delle turbine eoliche con minori adattamenti.

Un futuro promettente

Il successo del WindFloat Atlantic non è solo un capolavoro tecnologico, ma anche un modello per future iniziative nel campo delle energie rinnovabili. La sua implementazione dimostra che è possibile conciliare le esigenze energetiche globali con la tutela dell’ambiente, spianando la strada a un futuro in cui l’energia pulita e rinnovabile sarà alla portata di tutti.

L’energia eolica offshore galleggiante rappresenta una soluzione promettente per superare alcune delle principali sfide associate all’espansione dell’energia rinnovabile, come la limitazione geografica e l’intermittenza della produzione energetica. Inoltre, la flessibilità offerta dalle piattaforme galleggianti potrebbe rendere l’energia eolica offshore accessibile a molte più regioni del mondo, ampliando significativamente il potenziale di questa fonte energetica.

Il WindFloat Atlantic non è solo un esempio di ciò che l’ingegneria moderna può realizzare, ma anche un simbolo di speranza per un futuro più verde. Rappresenta un passo significativo verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e l’affermazione dell’energia rinnovabile come colonna portante del sistema energetico globale. Con il suo contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e la fornitura di energia pulita a migliaia di famiglie, il WindFloat Atlantic dimostra che il futuro dell’energia rinnovabile è non solo luminoso ma anche inesorabilmente legato all’innovazione e alla sostenibilità.