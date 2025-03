14enne vittima di violenza sessuale sul bus a Milano in pieno pomeriggio: arrestato l'aggressore

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mentre viaggiava in bus in pieno pomeriggio a Milano, una 14enne ha subito una violenza sessuale: un 23enne con problemi psichiatrici, avrebbe inseguito la giovane, che ha cercato di sottrarsi alla violenza scendendo dall’autobus. Tuttavia, è stata raggiunta dall’uomo, che l’ha gettata per terra e ha tentato di spogliarla. Provvidenziale l’intervento dei passanti, che hanno messo in fuga l’uomo.

Violenza sessuale sul bus a Milano: aggredita una 14enne

Un viaggio in autobus per tornare a casa dopo la scuola si è trasformato in un incubo per una 14enne. I fatti si sono svolti nei pressi del quartiere Muggiano, nella periferia sud-ovest del milanese.

La giovane viaggiava su un autobus della linea 63, a Milano, intorno alle 16, venerdì 28 marzo.

L’aggressione è avvenuta nei pressi del quartiere Muggiano, a Milano

Tuttavia, la ragazzina è stata notata da un 23enne che viaggiava sul mezzo e che ha iniziato a molestarla.

Nel tentativo di sfuggire al suo aggressore che cercava di palpeggiarla, la 14enne ha deciso di scendere dal bus, all’altezza di via Lucera.

La fuga della giovane e l’inseguimento

Tuttavia, l’uomo non ha desistito e ha inseguito la giovane: dopo averla raggiunta, l’avrebbe gettata per terra.

Nel tentativo di abusare della 14enne, avrebbe poi iniziato a spogliarla a forza.

Per fortuna, le urla della ragazzina hanno allertato i passanti, che sono immediatamente intervenuti per metterla in salvo.

L’intervento dei passanti ha messo in fuga l’aggressore, che quindi era riuscito a scappare.

L’intervento delle Forze dell’Ordine e l’arresto dell’aggressore

Grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, il 23enne è stato identificato. La Polizia Locale ha utilizzato le telecamere di sicurezza di zona per ricostruire la vicenda: per fortuna, l’uomo era ben visibile nei filmati.

Una volta identificato, il 23enne è stato prelevato dalla sua abitazione nella mattinata di sabato 29 marzo. L’uomo era già noto, in quanto affetto da problemi psichiatrici e attualmente seguito da un centro psico-sociale.

Il 23enne è stato trasferito al carcere di San Vittore: dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale.