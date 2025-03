Avvicina donne chiedendo sigarette poi prova a baciarle, 29enne arrestato a Roma per violenza sessuale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un fermo per violenza sessuale e lesioni personali il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma. Un 29enne senza fissa dimora è stato fermato per aver aggredito due donne nei pressi delle stazioni ferroviarie. L’indagine è stata avviata il 18 marzo dopo una richiesta di aiuto.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini sono iniziate all’alba del 18 marzo, quando una donna ha contattato il 112 da via Camasena, vicino alla Stazione ferroviaria Roma Tiburtina. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiederle una sigaretta, l’ha afferrata e immobilizzata a terra. La donna è riuscita a liberarsi e ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni.

Ricostruzione e arresto

Grazie alla descrizione dettagliata della vittima e alle testimonianze di alcuni passanti, i Carabinieri hanno ricostruito il percorso dell’aggressore attraverso le immagini di videosorveglianza. È stato accertato che l’uomo si era diretto verso la Stazione Tiburtina, dove è stato ripreso mentre tentava di salire su un treno per Venezia.

Secondo episodio e fermo

Nel pomeriggio dello stesso giorno, un’altra donna e la sua amica hanno denunciato un episodio simile in via dei Dauni, vicino alla Stazione di Roma Termini. Anche in questo caso, l’uomo ha cercato di bloccare e baciare una delle due donne, ma è stato respinto. Grazie alla descrizione fornita, i Carabinieri lo hanno rintracciato in via Tiburtina Antica. Il fermo è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

Fonte foto: IPA